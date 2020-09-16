低GI便當150元！他納悶「口感又難吃」照樣賣爆　網曝高價關鍵

▲近年很多健康餐盒的店家出現。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者黃可昀／綜合報導

現代人越來越注重體態、健康，市面上也出現各式各樣的「健康餐盒」，無論是水煮或是清炒，都是以低熱量、高蛋白質為訴求。一名網友昨天中午想說吃個清淡的「低GI便當」，結果店家生意好到驚人，還沒開賣就已經有人在排隊，「一個不便宜，至少150塊起跳，口感又難吃」，但每天中午依舊大排長龍。

原PO在PTT表示，住家附近有一家店專賣低GI便當，每天都有很多人光顧，昨天想說買來吃吃看結果竟然賣光了，「還有一堆人要來買也撲空」，但這種健康訴求的便當通常都比較清淡，幾乎是在吃原味，不一定每個人都能接受，重點是價格還不便宜，快要可以買2個便當，實在不了解低GI便當風靡的原因。

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▲水煮餐需要用到的食材品質比較好。（示意圖／記者謝承恩攝影）



據了解，GI是升醣指數（Glycemic Index）的縮寫，低GI便當就是吃了以後血糖不會迅速波動，血糖越穩定就越有助於減重，食材大多簡單調味，屬於營養均衡又沒負擔的飲食，很適合久坐不動的上班族，或是注重體態的健身族群。

網友指出，健康的東西通常都不會很美味，由於低GI食物都不會過度加工，大多原型食物拿來水煮，加鹽巴、辛香料簡單調味而已，其實自己在家也可以完成，「要低GI還不簡單，原型食物不過度料理少油少糖就行了」、「低GI很容易看啊，他又不是靠添加什麼東西變成低GI，就是你眼前的食材啊，像飯麵高GI、糙米青菜低GI。」

本站曾報導《他不解「水煮餐盒賣超貴」：就鹽＋水煮而已 老饕曝關鍵成本》，先前也有鄉民好奇，水煮餐的烹飪方式就是簡單水煮，頂多加一點鹽巴調味，但卻賣到一般便當2倍以上的價格。專業網友點出關鍵，由於水煮餐調味清淡，食材如果不新鮮一吃就知道，所以必須選用成本比較高的蔬菜與肉品，「爛的肉可以炸滷，但不能水煮」、「水煮食材比較好比較貴啊」。