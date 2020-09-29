劉正山：大陸軍事動作主要對美國　「台灣只是順便收割」

▲中山大學政治研究所教授、所長劉正山。（圖／中評社）

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兩岸關係持續惡化，台灣中山大學政治學研究所所長劉正山認為，美中對抗的態勢已經形成，尤其在高科技領域上，美國積極阻止中國大陸崛起，掌握高科技制定權，台灣已被美國拉進陣營中。他分析，大陸所有軍事動作最主要的訴諸對象還是美國，台灣只是順便收割一下而已。

劉正山認為，美中應該都清楚，知道哪些是選舉語言、政治語言，會“讓以為會撞在一起的人，各自得到滿足”，或各自在“伸張正義”的範疇內，也就是“The Righteous Mind”（好人總是自以為是），說各自想說的話，若從此角度分析，就不會完全淪為台灣視野去解讀當前美中或兩岸關係。

劉正山，1976年生，台北人。台灣大學政治學系政治理論組學士、美國堪薩斯大學（University of Kansas）政治學碩、博士。主要研究領域為政治傳播、選舉行為、民意形成、研究方法。現為中山大學政治研究所所長。

劉正山認為，站在大陸立場，最理想狀態就是讓這股壓力回到民進黨身上，這兩天民進黨黨慶，不也發生了民進黨“自我審查”的機制？日前黨慶音樂會有年輕人高舉“光復香港”旗幟遭“國安”關切，還有媒體記者攜帶“立法院長”游錫堃製作的“一九八六黨外選舉後援會綜合報告”也在入場時被沒收，顯見民進黨也感受到壓力。

針對台灣意識高漲，且結合反中，劉正山認為，2020大選台灣選民已對藍綠兩組候選人做出“親中”或“反中”的選擇，加上特朗普連任打著“聯台抗中”的牌，在此氛圍下“友中的聲音”會一直被污名化。選邊站雖然是不健康的做法，但執政黨有效贏得政權，因此這張牌會一直打下去。

劉正山認為，中國大陸在處理這項議題時，回應勢必“一次比一次更強硬”。至於兩岸會不會對撞？他認為，應該沒有人想留這個歷史罵名，主政者應該都抓得很緊。

不過，劉正山也擔心，台灣年輕人如果悲憤起來，或許不會用這樣的角度看待事情。當政治人物不一定“玩真的”時，卻很怕其他人“玩真的”，那就可能導致擦槍走火的情況發生。