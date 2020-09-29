落選立委被性侵！奇葩學霸當手天使　林森北當牛郎全為崇高理念

圖、文／鏡週刊

本刊調查，遭店長性侵的朱智德除了很會念書，也很關心社會議題，還是協助身心障礙者滿足性需求的「手天使」志工。今年初，他跨足政治參選立委，主要政見就是性交易合法化、醫療大麻合法化以及反空汙等，還因穿著紙箱參加電視政見發表會，登上媒體版面，沒想到為了推動性產業合法化，竟然成為性侵受害者，讓不少陪他一起打拚的戰友感到心疼。

▲▼朱智德除了會念書，也很關心社會議題，曾多次參與勞權運動。（圖／鏡週刊提供，下同）

「台灣性產業勞動者權益推動協會」成員小鳥表示，許多性工作者遭受到性暴力或性侵害時，都沒法像朱智德一樣勇敢發聲，主要原因是目前沒有任何地方政府同意設立「性專區」，性交易仍不合法，最重還要面臨3萬元罰款，所以很多性工作者不願提告。

小鳥指出，法令規定性工作者不能進行個人宣傳，所以他們必須跟店家維持緊密的關係，如果遭店家老闆或幹部侵犯，多數人都選擇隱忍，才會讓這些惡狼有恃無恐。小鳥及朱智德呼籲，政府不要再當鴕鳥，應該正面看待性產業，讓這些弱勢工作者獲得保障，免於恐懼與危害。

朱智德說，雖然他擔任男公關不到2個月就被性侵，至今仍無法走出傷痛，被外界視為人生勝利組的他，重重跌了一跤。但朱智德強調，自己不會因此放棄推動性產業合法化的理念，未來仍會找相關產業工作，深入了解這行業，希望未來能替這些弱勢的勞動者爭取更多權益。

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