連議員的錢都騙！政壇「神鬼夫妻」欠租失聯…捲走上億元

▲神鬼夫妻捲走上億元，人間蒸發。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北市議員洪健益前秘書夫妻遭控詐欺，不但租豪宅欠房租，還謊稱「可以低價買到iPhone 11」，前後得手上億元，隨後人間蒸發，連洪健益本人都被借走300萬元，讓債主們相當無奈，也感到十分氣憤，只能寄望司法能還給他們公道。

周姓男子與李姓女子原先是議員洪健益的秘書，出入都開豪車、拿名牌包，近日卻有名周姓受害者出面指控，他與李女認識4年，陸續被騙走了約123萬元，對方每次承諾「在努力調錢」、「會向地下錢莊借錢來還」，但都落空，讓他相當生氣，「時間都給他，沒有一次達成。」

周姓受害者指控，先前iPhone 11上市時，李女曾稱「有門路可以拿到低價手機」，他因此感到心動，一次下標了3支，一開始對方如期交貨，他因而相信對方，一口氣買了23支，沒想到竟是惡夢的開始，對方開始找理由拖延，前後拖欠53萬貨款。

▼神鬼夫妻連議員、法官的錢都騙，超過10人受害，得手上億元。（圖／翻攝《東森新聞》）



周姓受害者指出，這對夫妻出入都是開豪車、拿名牌包，除了他以外，就連某位知名的退休法官也是受害者，該名法官以每個月5萬元的租金出租豪宅，夫妻倆卻欠了5個月的租金，一毛都沒有給。

該名法官最後將2人告上法院，希望能討回公道，追回損失，沒想到2人名下沒有財產，案件最後也不起訴處分。此外，洪健益也出面透露，他曾經借錢給這對夫妻，金額大約為300萬元，但現在人消失了，錢也沒有拿回來。

據了解，周男與李女在政壇中打滾，陸陸續續騙了超過十個人，得手約上億元，目前受害者皆以報案，希望能藉由司法討回公道。

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