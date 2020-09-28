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六都更名「中華台北」　吳釗燮：至少台灣不是寄託在其他國家之下

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▲▼外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱茀濱／綜合報導

國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」，日前把加入聯盟的台灣六都國籍全列為「中國大陸」（China）下，經六都市長發聲明抗議後，昨（27日）晚已更改為「中華台北」（Chinese Taipei）。不少人對此名稱仍不太滿意，但外交部長吳釗燮卻表示，至少台灣是單獨參與，而不是寄託在其他國家之下。

「全球氣候與能源市長聯盟」（ICLEI）近日把加入聯盟的台灣六都國籍，全標示為「中國籍」，六都市長27日晚間發布聯合聲明抗議。吳釗燮28日在立法院受訪時表示，昨天馬上跟地方政府聯繫，也直接跟「全球氣候與能源市長聯盟」總部聯繫，經過大家努力，昨天晚上名稱已經更改回來，很高興六都市場全部一致，朝野不分彼此，爭取成功。

▲▼吳釗燮表示，至少台灣是單獨參與會議，而不是寄託在其他國家之下。（圖／東森新聞）

▲吳釗燮表示，至少台灣是以單獨的方式參與，而不是寄託在其他國家之下。（圖／東森新聞）

不過，吳釗燮表示，改成「中華台北」（Chinese Taipei）後，外界似乎還是有人對此不滿，但他卻認為至少台灣是以單獨的方式參與，而不是寄託在其他國家之下。

中國外交部發言人汪文斌對此則指出，「台灣地區」參與國際組織活動，必須遵循一個中國原則，強調台灣地區的城市當然應該列在中國的項下，但他並未對「全球氣候與能源市長聯盟」已將台灣六都自「中國」項下移除一事多做表述。

另外，國民黨黨主席江啟臣表示，外交部不論在外宣、內宣，都給國人有可能復交的感覺，且有民調指出，台海若發生戰事，57.5％民眾認為美國會幫忙。吳釗燮答詢則表示，外交部長任何的發言都要負責任，不應拿外界印象來質詢他。至於美國是否幫忙他無法說明，現在需要的是展現我們自我防衛的決心，「自助而後人助。」

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