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娃娃機台主逮竊賊！「求償10萬+嗆23字」反挨告妨害自由…理由曝光

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▲夾娃娃機店。（圖／記者陳韋帆攝）
▲娃娃機台主衝店面逮竊賊，卻遭反告「妨害自由」。（示意圖，非當事店家／記者陳韋帆攝）
記者陳羿妏／基隆報導

林姓娃娃機台主今年1月17日透過監視器畫面，發現慣竊男子阿宏（化名）現身店內，隨即衝到店內堵人，並稱「若不賠償10萬，不讓他離開，要帶他去山上看風景」，而阿宏則佯裝向家人籌錢，趁隙報警，並反告林男妨害自由。對此，日前基隆地院審理後，依強制罪將林男判處拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，林男今年1月13日曾遭阿宏以磁鐵吸引的方式，竊取機台內的鐵盒商品，事後也將阿宏犯案過程畫面上傳於同行LINE群組，提醒同業注意。孰料，4天後，林男透過監視器發現，阿宏竟再度行竊，立刻與妻子前往店面堵人，抵達店面後，先是徒手推倒阿宏，接著強行取走阿宏機車鑰匙、遭竊走的8個鐵盒商品，而其他曾遭阿宏行竊過的店家聞訊，也紛紛陸續到場。

除了上開行為，林男要求阿宏賠償，不過阿宏身上僅剩2500元，林男則稱「若不賠償10萬元，就不讓他離開，要帶他去山上看風景」，而阿宏則以打電話找家人籌錢，趁隙請警方到場處理，整起事件才曝光。

林男否認有任何強制犯行，辯稱他是看到監視器畫面，才會趕到店面處理，攔下阿宏後，阿宏曾向他承認竊取一事，還自行將竊取的8個鐵盒、賠償2500元交給他，並求他別報警，至於「看風景」等語則否認有說過這些語句。

對此，法官勘驗相關證據後，認為阿宏雖為準現行犯，但林男卻沒有立即將阿宏交由司法機關處理，阻止阿宏報警，而是直接取走阿宏手上的物品，還嗆「你這二天給我（錢），你人跑掉，我去哪裡找你？」、「若不賠償10萬元，不讓他離開，就帶他去山上看風景」等語，足認有妨害阿宏行使離去的自由，因此不採信林男說詞，審酌後依強制罪，判林男拘役20天，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。


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