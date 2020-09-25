美國務卿蓬佩奧屢現身選戰場合　違背傳統也掀觸法疑慮

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



文／中央社華盛頓24日綜合外電報導

美國總統大選倒數計時，國務卿蓬佩奧近來數度在總統川普的競選活動發言。如此公然政治表態，不僅遠超越過往美國國務卿支持時任總統的行為程度，也引發違反聯邦法律疑慮。

美聯社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）單單本月就參加4場競選相關活動，包括透過預錄影片從以色列對共和黨全國代表大會（Republican National Convention）發言，上週末參加德州一場福音派巨型教會活動，22日在華府參加保守派「價值觀選民峰會」（Value Voters Summit），及23日在搖擺州威斯康辛州舉行演說。

蓬佩奧雖在演講當中都未公然呼籲投票給川普，但他選擇現身的場合卻引人側目，並引發民主黨人指控他可能違法聯邦法律。

蓬佩奧和幕僚皆否認他的行為涉及任何違法，辯稱他出席這些場合，是為了向美國民眾說明美國外交政策及國務院扮演的角色。

然而，蓬佩奧自近3年前上任以來，就不斷塑造這樣的行為模式，不顧及前幾任美國國務卿一貫遵守的「海契法」（Hatch Act）限制。這項法律禁止聯邦政府官員以職務身分參與政治活動。

但蓬佩奧並不孤單。隨著11月3日大選日逼近，川普內閣已有多名官員數度來回艱困選區替總統宣傳。

包括農業部長帕度（Sonny Perdue）、環保署長惠勒（Andrew Wheeler）、內政部長柏恩哈德（David Bernhardt）和能源部長布魯伊特（Dan Brouillette），今年都曾多次前往搖擺州宣布政府補助措施或針對各州的其他援助，或是推銷川普推出的政策，說這些政策有助提振地方經濟和幫助當地居民。