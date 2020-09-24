板橋大遠百韓國展攜KAKAO friends登場　網路爆紅ABC蔬果汁買氣夯

▲今年度板橋大遠百韓國展今（24日）登場，引進眾多美食、伴手禮等上百種商品。（圖／記者張毓容攝）



記者張毓容／台北報導

受到疫情影響，想出國購物、吃美食變得好難，好在今年度的板橋大遠百「韓國展」來了！板橋大遠百特別於週年慶前夕獻上「韓流魅力」展售活動，今年有多達2成5新商品進駐，集結包含韓國爆紅的ABC蔬果汁、起司魚腸熱狗、朴敘俊代言料理湯包等各式人氣韓式美食，更引進KAKAO friends周邊商品和化妝品、伴手禮等上百種商品，幫民眾一解「出國癢」，也為週年慶暖身。

▲遠百韓國展今年首次引進南韓超人氣IP角色「KAKAO freidns」。（圖／記者張毓容攝、遠百提供）



此次韓國展與遠百12間分店盛大舉辦，更首次引進擁有大批愛好者、激萌可愛的KAKAO friends周邊商品，讓粉絲不用再到專門店排隊好幾個小時。第一波於台中大遠百、遠百花蓮店、台南大遠百、遠百板橋中山店、遠企購物中心舉辦皆備受好評，第二波於今（24）日起至10月6日將於板橋大遠百、遠百信義A13、遠百桃園、新竹大遠百、遠百嘉義、高雄大遠百登場。

▲韓網爆紅的ABC蔬果汁於韓國展全台獨家首賣，還有朴敘俊代言料理包也有高人氣。（圖／記者張毓容攝、遠百提供）



而最受民眾歡迎的韓式美食中，以有助瘦身而在網上爆紅且全台獨家首賣的「ABC蔬果汁」、朴敘俊代言的韓式湯鍋料理包、深受愛美女性喜愛的韓國樂天紅石榴膠原蛋白凍等最受矚目。會場還有提供眾多特色熟食料理，像是旅韓必吃的韓國辣炒雞、雪花起司炸雞均有優惠價120元，還有以誇張牽絲起司吸睛的起司魚腸熱狗更是不是錯過！

▲會牽絲的起司魚腸熱狗超吸睛，備受歡迎。（圖／遠百提供）

展售會更會在指定時間推出「限定超優惠每日一物」，除了祭出超特惠價格外，還有買一送一等組合，像是9月25日辣牛肉湯買一送一、9月26日廣川金牌海苔推薦價230元（原價400元）、10月1日韓森口袋原燒酒買3送1等值得鎖定。

板橋大遠百也表示，雖然受到疫情影響，但今年進駐攤位、品牌廠商更多元，共有近上百攤位、18家廠商進駐，其中全新進駐商品更佔2成5，且為替週慶暖身，特別於9月24日至10月5日推出男女裝單筆消費滿3000元送100元韓國展抵用券，應可再帶動一波消費，今年韓國展預計可創造850萬元業績。

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