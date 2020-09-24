「整容」躲警！馬尾女開賓士撞倒嬤　裝懷孕秒昏…手腳刺青被認出

▲變臉整容的王姓女通緝犯，駕賓士車撞傷騎車阿嬤後，棄車肇逃，右腳露出明顯刺青。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

好萊塢電影「變臉」情節，在嘉義上演！一名35歲王姓女子3年前因毒品和槍砲案被通緝，為躲避警方追查，王女隆鼻、豐唇整容；上周二王女駕駛賓士車在路口撞傷騎車的80歲阿嬤肇逃，警方事後逮捕王女，發現面容和身分照片判若兩人，王女當場假裝懷孕昏倒，卻被醫生戳破謊言，警方最後從她的手腳刺青以及指紋查出本尊，訊後依法送辦。

嘉義縣水上分局警方於9月15日15時許，接獲民眾報案指稱水上鄉台一線發生百萬名車衝撞機車肇事逃逸案，警方受理調，高齡80歲的阿嬤騎車穿越台一線水上段時遭一輛懸掛註銷車牌的賓士車自小客衝撞，造成阿嬤小腿骨折送醫治療。

專案小組採取「以車追人」方式進行查訪，查出駕駛賓士車的是3年前被嘉義地檢署分別依毒品和槍砲案通緝在案的王姓女子（35歲）涉案。

警方調閱身分證相片前往王女位於卜子的躲藏處所執行拘捕，警方查獲王女時，發現她的面容鼻子、嘴巴和身分證相片大相逕庭，彷彿電影「變臉」情節，王女見警方認不出本尊，先謊報友人身分，在現場又假裝自己懷有身孕，身體不適，之後即昏倒在地，警方緊急將她送醫。

醫院醫生檢視王女身體狀況，發現王女根本沒懷孕，警方後來在王女身上查獲一包毒咖啡包，由於王女右手右腳都有一整片刺青，加上比對指紋後，確認王女真實身分，王女「假鬼假怪」行徑被警方識破，訊後解送嘉義地方檢察署歸案。

延伸閱讀

▸ 代替小鬼謝謝所有人！ 峮峮送別摯愛首發聲：不曉得要到哪天我才會復原

▸ 「鬼峮戀」偷偷愛背後有秘密！ 吳宗憲坦承：是我建議的

▸ 演員尪偷吃空姐！玉女掌門人含淚原諒腥夫 「5年後遭騙4千萬」近況曝光

►神級精華、用過回不去