信義區網帥8劈「IG床照曝」　7天家砲3女！20萬粉網紅踩爆室友底線

圖、文／鏡週刊

知名網紅丹妮婊姐曾形容喜愛同時和多個女生約會曖昧，卻不認自己的行為叫劈腿的渣男是「套餐玩咖」，因為他們無法只吃漢堡，一定得同時搭配薯條和可樂，現在就出現一名被戲稱為「信義區時間管理大師」的網帥張姓男子，被多名前女友爆料，曾同時劈腿8女，靠著女友的幫忙出任奧迪北區總經銷董事長特助，卻頂著奧迪特助的光環四處把妹約砲，他的室友表示，曾經看過他一週帶3個不同女性回家過夜，讓他不堪其擾。

▲張男遭3名前女友踢爆慣性劈腿，曾同時劈腿8個女生。（圖／鏡週刊提供，下同）

H女、A女和L女原本以為，渣男同時劈腿她們3個已經很誇張，直到A女聯繫上張男的前室友，才知他其實在有女友的情況下，經常約砲，帶不同的女生回住處過夜，最誇張曾一週帶3個不同女生回家。

據H女、A女、E女及室友拼湊，張男同期劈腿A女與E女，還和H女藕斷絲連，加上其他帶回家過夜、曖昧約會對象，張最高紀錄同時劈腿8女，時間管理之術可說爐火純青。

今年4月間，張男和豪乳網紅女友打得火熱，竟不顧室友反對，擅自讓豪乳網紅女友搬進住處，讓室友再也忍無可忍，決定搬離。

張男眼光頗高，他下手鎖定的目標有空姐、女舞者、珠寶設計師、百貨公司櫃姐、知名車商董事長特助等，現在則是跟擁有20萬名追蹤者的豪乳網紅打得火熱，過去他不愛在社群媒體上放女友照片，營造偽單身假象，如今卻狂曬恩愛，時常標記豪乳網紅ID，和以往的作法大相逕庭。

H女說，她已展開新生活，只是覺得渣男的行徑太差勁，希望不要再有其他人受騙，「也奉勸有跟他接觸過的女孩，快去檢查身體吧，他實在是太爛、太髒了！」

本刊聯繫上張男，詢問他遭前女友們指控慣性劈腿一事，他語帶保留地表示，已經向律師諮詢相關協助，其餘部分不便回應，記者再追問為何會想找律師，張男說：「反正事實就是事實，不是事實就不是，其他我也不方便多說什麼。」



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