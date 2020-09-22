狂逃7年！台南失聯移工變大老闆「月入10萬」　招募同鄉還生1子

圖文／鏡週刊

32歲杜姓越南籍移工失聯7年，日前遭到台南市專勤隊盤查落網，該名移工在這7年內，與同樣是越南籍的女友育有1子，並藉伴侶名義成立工程行當起包商，承攬工地工程，四處招募失聯移工幫忙，估計每天進帳5,000元，月收應有10萬上下。

台南市專勤隊副隊長黃濬清今（22日）指出，最近接獲民眾檢舉，稱有1名越南移工四處招攬失聯移工，並且承攬工地工程，每天擔任司機載6名移工前往工地工作，專勤隊人員跟監多日，利用移工清晨出門上前盤查。

杜姓移工遇盤查時，神態自若地向專勤隊解釋「長官，你誤會了，我是台灣人，有身分證，還有小孩」，卻在報身分證號碼時露出馬腳，一句「哇系呆彎郎，身分證是D22…」被移民官識破反嗆「2是女生啦！」

杜姓移工隨後坦承，自己就是失聯7年的移工，女友為已取得身分證的越南裔國人，雙方生有1子。失聯期間他四處打工，發現台灣營建業缺工嚴重，認為有利可圖，今年3月利用女友名義成立工程行，四處招募同鄉打工，並無照駕駛接送6名失聯移工前往各處工地，估計一次可抽頭2,400元，連同自己上工再賺2,000元，等於每天進帳5千元。

專勤隊指出，此次查獲包含杜姓移工在內共7名失聯移工，訊後將依違反入出國及移民法移送收容所收容，按規定遣送出國。



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