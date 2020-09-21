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20刀砍死女友！他沾血日曆寫驚悚5字　藏阿里山28天如《寄生上流》

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行凶後，陳忠春藏匿在山區的小木屋將近1個月，才被搜山的警方壓制逮捕。（東森新聞提供）

圖文／鏡週刊

4年前，嘉義發生一起情殺案，陳姓男子不滿女友提分手，竟持菜刀將對方砍死後逃亡，躲藏在阿里山附近1棟牙醫擁有的度假小木屋中，過著比韓國電影《寄生上流》殺人犯更愜意的生活。

2016年10月15日凌晨4點，嘉義縣水上鄉一處偏僻的甘蔗園，傳出男子大聲求救，正在附近工寮睡覺的婦人還聽到有人大喊：「我忍不住要給她死！」因此急忙報警。警方到場後，循著微弱的求救聲，將倒臥血泊中的吳姓男子送醫急救。  

陳忠春被捕時一度揚言自殺，最後被警方制伏。（東森新聞提供）

時任嘉義縣警局水上分局偵查隊長的陳俊廷回憶，當時警方在案發現場附近發現一輛可疑轎車，車內女子橫頭部遭亂刀砍傷，車旁地上則發現一把菜刀及一支手機，查出手機是男子陳忠春所有。

案發前2天，劉女（圖）曾在餐廳門口遭陳男毆打，後向法院聲請保護令。（翻攝畫面）

警方查出，47歲的劉女在醫院上班，獨自撫養5名子女，案發前9個月，她與51歲的陳忠春相識交往，但因陳脾氣暴躁，且多次毆打她，交往半年後提出分手，陳卻持續糾纏，劉女則封鎖陳的電話。

命案現場位於甘蔗田中的產業道路，警方獲報後到場勘驗。（東森新聞提供）
陳忠春匆忙逃走，將行凶的菜刀遺落在現場。（翻攝畫面）

案發前劉女搭乘吳姓友人的便車回家，陳忠春突然騎機車從後方出現，拍打車窗要求劉女下車，劉女不予理會，要吳男繼續開。但吳男不熟悉路況，將車開進甘蔗園間的產業道路，後因碰到死路，只好停車。這時，陳突然從機車坐墊下方拿出一把菜刀，敲破轎車的擋風玻璃及車窗後，猛砍劉女20刀。

陳忠春不滿劉女搭乘其他男子便車，憤而打破車窗，持刀砍殺劉女。（東森新聞提供）
陳忠春落網前，剛熱好一碗補湯，還來不及吃，就被警方逮捕。（警方提供）

警方趕往陳忠春位於嘉義縣番路鄉的老家，發現他曾返家換衣服，牆上日曆還沾有血跡，上面寫著「今天衝動了」幾個字，接著展開逃亡。警方研判陳忠春在老家附近山區，大規模地毯式搜山。案發後28天，在番路鄉一處度假小木屋外發現檳榔渣，進而將陳男逮捕；陳當時才剛熱好一碗補湯，準備大快朵頤，最後束手就擒，遭重判22年定讞。

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