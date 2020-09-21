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外送員趕單跑下樓！　踩空「滾到1F」...口鼻出血倒機車旁身亡

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▲外送員滾下樓梯身亡。（圖／翻攝福建廣播FM全媒體，下同）

▲外送員滾下樓梯身亡。（圖／翻攝福建廣播FM全媒體，下同）

記者劉亭／綜合報導

為了多賺點錢，卻賠上了命。福建省福州一名外送員19日下午2時30分許送餐後，為了趕時間匆忙跑下樓，卻不小心踩空，瞬間變成「人肉球」滾下樓，倒在自己的機車旁邊，當場死亡。

根據福建廣播FM全媒體報導，目擊者陳先生表示，當天下午兩點半左右經過現場，發現一名男子躺在地上，口鼻的血不斷往外湧，當時就已經失去意識，一旁圍觀的群眾趕緊報警。

現場人員在醫護人員的電話指導下嘗試進行施救，雖然做了一些急救措施，但是都沒有效果，救護車趕到現場後，男子已經沒有生命跡象，醫護人員初步判斷男子的死因為窒息。

▲外送員滾下樓梯身亡。（圖／翻攝福建廣播FM全媒體，下同）

一名住在樓上的住戶透露，當時在家中突然聽到外面傳來一聲重物墜落的聲音，探頭出來一看就發現這名男子倒在地上，開始還以為他是被樓上扔的東西砸到了，調了監視器發現，他送完東西一路小跑下樓，結果到最後一層的時候不小心踩空了，整個人從樓梯上滾下來，頭狠狠地撞到地上，滾到自己的機車前面。

住戶也表示，外送員抵達現場之後，就先把安全帽摘了下來，並拿出礦泉水喝了一口，才急忙上樓，整個過程都非常趕，「要是他沒有把安全帽摘下來，說不定就不會丟了性命」。

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