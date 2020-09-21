中衛國慶口罩曝光！完成4步驟抽限量1萬份紀念品、豪華郵輪3日遊

▲中衛的國慶口罩。（圖／國員會提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

今年國慶大會禮賓紀念品首度曝光！國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，配合防疫，今年國慶禮賓袋內除了有紳士帽及徽章外，也會有口罩、濕紙巾、米皂、皂絲及隨身包等多項防疫用品，提供給每位受邀參加的來賓；此外，民眾只要到「中華民國讚國慶」臉書按讚、留言、標記2個好友，再換上專屬特效框，有機會抽到國慶紀念品及豪華郵輪3日遊。

陳宗彥表示，今年配合防疫，慶籌會特別規劃「防疫禮盒」贈送參與國慶大會的貴賓，禮盒內除有國慶專屬紀念徽章外，還有以台灣在地生產的石虎白米，製作而成的米皂與香氛皂絲，並附有空瓶，讓貴賓DIY將皂絲倒出加水搖晃後，成為洗手皂慕斯，且附有獨家國慶防疫隨身包，讓貴賓可將防疫清潔用品隨身攜帶。

陳宗彥指出，今年國慶禮賓袋內，除「防疫禮盒」外，還有實用且具設計感的紳士帽、口罩、濕紙巾等，市價約新台幣600元，預計國慶大會現場發送1萬份給受邀的來賓，只送不賣，要讓每位來賓留下難忘的回憶。

▲國慶紀念品。（圖／國慶籌備委員會提供）

陳宗彥提到，沒能出席國慶大會的民眾也有好康，到「中華民國讚國慶」臉書(https://www.facebook.com/rocbirthday )按讚、留言寫下一段給台灣的祝福，再tag兩位朋友，及換上「109國慶」大頭貼特效框，將抽出20名贈送國慶禮賓紀念品；此外，也會抽出10名贈送3天2夜(10月9日至11日)基隆到台南豪華郵輪之旅，1人中獎可2人同遊，帶大家搭遊輪觀賞國慶煙火。