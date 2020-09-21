才派出37架共機擾台！　解放軍再宣布黃海「實彈演練」3天





▲解放軍訓練示意圖。（圖／翻攝解放軍報，下同）

記者劉亭／綜合報導

台海局勢不斷升溫，解放軍18日宣布在台海附近實戰化演習，18、19日共出動37架軍機逼近台灣。大陸官方20日晚間宣布，21日在東海進行軍事演習，另外在黃海進行實彈射擊。

連雲港海事局20日晚間發佈「雲航警0055」通報，黃海南部9月21日至23日每天早上8時至晚間6時，在34-45.948N 119-19.728E、34-49.977N 119-18.947E、34-52.688N 119-20.308E、34-51.861N 119-23.816E和34-48.533N 119-23.554E諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。

而浙江海事局20晚間也發佈「浙航警0691」公告，東海於9月21日早上8時至下午4時在29-26.46N 122-08.28E、29-27.72N 122-10.55E、29-26.72N 122-13.75E、29-24.63N 122-13.75E及29-25.03N 122-12.35E；29-13.82N 122-01.62E、29-13.10N 122-00.06E、29-13.45N 121-58.82E、29-15.60N 122-00.22E及29-15.50N 121-59.10E五點連線間海域進行軍事演習。禁止駛入。

隨著台美交流頻繁，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進也警告，大陸全社會已對台當局失去耐心，若美台繼續提升勾連，大陸的軍事行動必將大幅升級，直至攤牌！

《央視》20日則列出解放軍穿越島鏈、繞飛台島的大動作，大陸國防部已2次宣佈解放軍東部戰區在台海進行演練，除了9月18日以外，8月13日也有一次，解放軍海空力量先前早已多次實施穿越島鏈、繞島巡航等演練活動，海軍艦艇通過宮古海峽、巴士海峽進入西太平洋已「常態化」。