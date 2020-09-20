女玩「高空滑索」卡住摔死！重慶超危險樂園「安全繩一動就脫落」

▲女工作人員從「高空滑索」上墜落身亡。



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶市萬盛奧陶紀公園一名女工作人員日前搭乘園區的「高空速滑」索道拍攝影片，不料過程中發生意外，女工作人員直接從高空墜落，被尋獲時已經死亡。事件爆出後，有人也發現，該園區近年因安全問題被官方多次開罰，部分項目更曾被勒令停業整頓。

根據陸媒報導，事件發生在18日下午3點，奧陶紀公園的一名女工作人員搭乘園區4號「高空速滑」索道拍攝宣傳影片，到站時發生意外，卡在索道上，在別的工作人員趕過去救援時，突然從索道上墜落，送到醫院後不治身亡。

▼兩人被卡在索道上。（圖／翻攝紅星新聞）



目擊迎客表示，索道距離地面應該有30公尺以上，當天有兩個人被卡在上面，一個人距離起點很近，所以很快被救走，另一個離得遠，在索道上卡了一陣子，來不及救下來，就摔下去了，「她懸掛在了座椅上，可能最後沒力氣了，還是掉下去了。」

由於發生傷亡事故，重慶官方已責成園區停止所有速滑項目的營運，並展開調查及分析。

奧陶紀公園於2017年開業，並以懸空300公尺的天空懸廊走紅，吸引了很多追求刺激的遊客前往朝聖。

▼奧陶紀公園以刺激招攬遊客。（圖／翻攝紅星新聞）



不過，奧陶紀公園開業之後，卻頻頻傳出安全問題，在2018年、2019年都曾被官方開罰，甚至有部分項目被要求停業整頓。

尤其在2018年10月時，有一名遊客在奧陶紀公園遊玩「極限飛躍」項目時，綁在身後的安全繩竟在過程中直接脫落，遊客等於是在數百公尺的高空上毫無安全措施在「玩命」。雖然安全繩脫落沒有造成傷亡，但影片曝光後，樂園官方竟然表示，安全繩脫落是為了「廣告宣傳」所設計，另大批網友感到傻眼。

▼同一個樂園先前就曾發生過安全繩脫落意外。

