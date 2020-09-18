蔡英文、張忠謀、美次卿晚宴名單曝光　 3愛犬肩負外交重任幫送客

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日晚間於官邸宴請美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）代表團，席間台積電創辦人張忠謀，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等人都與會。有趣的是，蔡英文領養的三隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru，也肩負外交重任，一起在門口合影恭送貴客。

蔡英文在晚宴上，首先感謝柯拉克上任以來，對促進台美關係的卓著貢獻，期盼未來台美雙方共同努力，持續為維護印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來積極正面效益。

蔡英文也表達由衷感謝，本次柯拉克率團來台，參加故前總統李登輝的追思告別禮拜。她表示，李登輝是台灣民主化的重要推手，台美今日能夠共享民主、自由與人權的價值，相信彼此都非常感念李登輝的貢獻。

▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，張忠謀也陪同與會。（圖／總統府提供）



蔡英文表示，台美關係在近幾年有諸多實質進展，雙方的交往更加密切，期許台美之間能夠有更多面向的交流，為雙方進一步的合作，增進更多的信賴關係，也奠定更堅實的基礎。

蔡英文指出，今晚以「溫馨」的晚宴來歡迎台灣的好朋友與老朋友，表達台灣有決心踏出關鍵的一步，透過彼此面對面的意見交換，將會為台美更深化的合作開啟新的里程碑，也期許雙方未來的合作及對話，能夠持續進行並順利開展，共同促進臺美夥伴關係更友好、更密切。

在晚宴的出席名單上，包括：國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中、台積電創辦人張忠謀，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、前國防部印太安全事務助理部長、2049計畫研究所主席薛瑞福（Randy Schriver）、美國在台協會華府總部貿易暨商務事務資深顧問洪士傑（Jeffrey Horwitz）等人。

▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

