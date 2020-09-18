　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文、張忠謀、美次卿晚宴名單曝光　 3愛犬肩負外交重任幫送客

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文18日晚間於官邸宴請美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿柯拉克（Keith Krach）代表團，席間台積電創辦人張忠謀，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）等人都與會。有趣的是，蔡英文領養的三隻退役導盲犬Bella、Bunny和Maru，也肩負外交重任，一起在門口合影恭送貴客。

蔡英文在晚宴上，首先感謝柯拉克上任以來，對促進台美關係的卓著貢獻，期盼未來台美雙方共同努力，持續為維護印太地區的和平穩定及繁榮發展帶來積極正面效益。

蔡英文也表達由衷感謝，本次柯拉克率團來台，參加故前總統李登輝的追思告別禮拜。她表示，李登輝是台灣民主化的重要推手，台美今日能夠共享民主、自由與人權的價值，相信彼此都非常感念李登輝的貢獻。

▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，張忠謀也陪同與會。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

蔡英文表示，台美關係在近幾年有諸多實質進展，雙方的交往更加密切，期許台美之間能夠有更多面向的交流，為雙方進一步的合作，增進更多的信賴關係，也奠定更堅實的基礎。

蔡英文指出，今晚以「溫馨」的晚宴來歡迎台灣的好朋友與老朋友，表達台灣有決心踏出關鍵的一步，透過彼此面對面的意見交換，將會為台美更深化的合作開啟新的里程碑，也期許雙方未來的合作及對話，能夠持續進行並順利開展，共同促進臺美夥伴關係更友好、更密切。

在晚宴的出席名單上，包括：國安會秘書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院政務委員鄧振中、台積電創辦人張忠謀，以及美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）、國務院民主、人權暨勞工局助卿戴斯卓（Robert Destro）、商務部主管全球市場助理部長史宜恩（Ian Steff）、國務院全球婦女議題無任所大使柯莉（Kelley Currie）、前國防部印太安全事務助理部長、2049計畫研究所主席薛瑞福（Randy Schriver）、美國在台協會華府總部貿易暨商務事務資深顧問洪士傑（Jeffrey Horwitz）等人。

▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

▲▼蔡英文於官邸設宴款待美國次卿柯拉克訪團，她領養的三隻導盲犬，也肩負起外交重任，在門口合影恭送貴客離開。（圖／總統府提供）

 

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
獨／小鬼驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」
小鬼主動脈剝離致死　心臟醫曝「過程兇猛」：一半人當下就死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安籲「嚴肅」：這是台灣食安問題

日本新首相菅義偉想跟蔡英文通電話　總統府：期待強化各項交流

蔡英文、張忠謀、美次卿晚宴名單曝光　 3愛犬肩負外交重任幫送客

森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！騙完神明騙人民！

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

促轉會赴政大查封黨史　國民黨批侵犯學術：綠營鬥爭在野的馬前卒

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　探討共同挑戰加深台美夥伴關係

央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜　溫馨設宴有4大考量

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

館長爆真凶身分怒喊：十倍奉還！花百萬請保鑣、賺10億追緝一輩子

小鬼黃鴻升最後1張全家福！　親妹妹心痛首發聲「努力睡著才能見到你」

解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　士檢曝關鍵死因：疑心血管問題

小甜甜扮美秀姐學舞不正經　健志氣炸轉頭就走：我不要教惹啦

小賴發第二首歌..小鬼主動看他mv　陳零九曾回送潮牌衣「想要報恩」

蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安籲「嚴肅」：這是台灣食安問題

日本新首相菅義偉想跟蔡英文通電話　總統府：期待強化各項交流

蔡英文、張忠謀、美次卿晚宴名單曝光　 3愛犬肩負外交重任幫送客

森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！騙完神明騙人民！

波麗士吃月餅　警政署長陳家欽：人生有五種口味

促轉會赴政大查封黨史　國民黨批侵犯學術：綠營鬥爭在野的馬前卒

蘇貞昌閉門會晤柯拉克　探討共同挑戰加深台美夥伴關係

央行曾借款國民黨1.6億　監委賴振昌申請自動調查

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜　溫馨設宴有4大考量

湯姆霍蘭德「接到傑克葛倫霍電影」不知情！　拍《蜘蛛人》才相認

草娥「時隔3年發長文」問候粉絲！　曝最新計劃…網激動：歡迎回來

Uber勝訴！交通部2000萬罰鍰全撤銷　最高法院判決關鍵原因曝光

運動場館導入LED智慧照明　明亮度提升一倍、整體節能75%

中職／德保拉單場MVP　頒獎球迷「球是猿的」毛巾成焦點

準備戰鬥？胡錫進警告：美台若建立國家實質關係　一定「解放台灣」

六軍團戰鼓隊也出動！　2020龍獅鼓藝全國賽中壢天德宮登場

日本無印良品「秤重」賣零食！一包只要台幣22元　想吃什麼隨你挑

網紅「直播中被前夫潑汽油」燒到焦黑！　爸悲痛募款：要用一切辦法挽回她

傳統豆花、布丁豆花口感大不同！　專家解惑：凝固方式是關鍵

作品怎麼多一隻！黑柴藏身其中　雕刻師飼主笑：又去當木雕XD

政治熱門新聞

蔡英文、張忠謀、美次卿晚宴名單曝光

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

追思李登輝　9月19日淡水部分區域交管

官員發言挨批沒人性　盧秀燕：概括承擔並道歉

快訊／共軍上午派18架軍機擾台　我戰機升空、防空飛彈追監

蘇貞昌酸留學生吃美牛　蔣萬安怒嗆

洪孟楷質詢端豬肉：吃得出來哪個是美國來的？

蘇貞昌消遣「你在美國吃牛肉」　蔣萬安反嗆

蘇貞昌嗆蔣萬安「在美國吃豬有出事嗎」　朱立倫幕僚：回家問蘇巧慧

蔡英文官邸宴請美國次卿吃台灣菜

日本新首相菅義偉想跟蔡英文通電話

吃豬睪丸體力讚？　柯問陳時中唸哪個醫學院

蘇貞昌諷留學生吃美牛　江啟臣：狡辯！

森喜朗：日本新任首相菅義偉期待與蔡英文通話

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

板橋警頭部中槍…父坐床邊哭著等他心跳停止

獨／小鬼黃鴻升驟逝　經紀人首發聲「後悔從沒說過我愛你」

「主動脈剝離」帶走家人！他悲慟曝致死率

小鬼驟逝　五月天阿信2句話惹哭網友

小鬼「安詳如睡著般」離世　法醫曝致死原因

主動脈剝痛到背後像被砍一刀　5族群易發

小鬼主動脈剝離猝逝　醫：此生最痛

主動脈剝離兇猛！醫：胸口像被撕開

即／解剖結果出爐！小鬼黃鴻升猝逝　檢曝關鍵死因

小鬼初判主動脈剝離　法醫採檢驗死因

黃鴻升殞落　醫揭青壯年「猝死前6大警訊」

驚悚畫面曝！直播開門見屍...「滿地屍水」噁臭撲鼻

下周2波鋒面　更強冷空氣跌破20°C

唐綺陽：處女月註定有突發狀況！

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

更多

最夯影音

更多
陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了

陳漢典泛淚憶小鬼「真的很想他」　兩個禮拜前一起工作..怎麼就不見了
小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

小鬼黃鴻升靈堂全純潔白色…遺照依舊帥氣　妹妹緊拉爸爸憔悴抵達板殯

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

早起太痛苦！哥哥坐馬桶繼續睡 弟弟癱倒在地...網笑：以為喝醉

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

曾說好要當黃鴻升婚禮主持人..　海裕芬：心痛到都要炸開了

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

經紀人曝小鬼死因「主動脈剝離血管阻塞」　安排「粉絲追思區」開放3天淚送最後一程..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面