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快訊／男爬「12公尺高」關渡橋！周邊交通塞爆　網哀號：快抓狂了

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▲▼男爬上關渡大橋，周邊交通塞爆，網友崩潰。（圖／翻攝臉書「細說淡水」）

▲男爬上關渡橋，周邊交通塞爆，網友崩潰。（圖／翻攝臉書「細說淡水」）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北市八里區一名男子18日下午爬上12公尺高的關渡橋上準備跳橋，警消人員獲報緊急前往救援。然而，因事件發生，導致關渡橋周邊交通塞爆，讓不少用路人苦不堪言，「塞到承德路，騎車都塞，開車不用說」。

警消人員18日下午3時許接獲報案，稱一名男子在關渡大橋上方，疑似要跳橋。警消人員立刻出動雲梯車前往救援，並於下方鋪設氣墊，而橋下也出動2船艇在橋下待命，目前警消人員正沿拱橋上去救援。

▲新北市八里關渡大橋18日下午一名男子想跳橋。（圖／民眾提供）

▲新北市八里關渡大橋18日下午一名男子爬上12公尺高關渡橋。（圖／民眾提供）

然而，因事件發生，導致關渡橋周邊交通大打結，一路從關渡橋塞到承德路上，讓不少用路人苦不堪言，紛紛上網哀號，「塞車塞到快抓狂」、「塞爆了，根本不會動，五股-淡水和八里-淡水都塞」、「塞到承德路，騎車都塞，開車不用說」。

▲▼男爬上關渡大橋，周邊交通塞爆，網友崩潰。（圖／翻攝臉書「細說淡水」）

▲男爬上關渡橋，周邊交通塞爆，網友崩潰。（圖／翻攝臉書「細說淡水」）

對此，新北市消防局出面回應，「一名男子不明原因上橋頂欲跳水，雲梯車已升梯救援與架設氣墊，河面4船艇到橋下待命救援，110已到場交管、目前橋上兩側各開一個車道，維持雙向通車。」而稍早最新消息回，警消人員目前已將人接到雲梯車內，後續將由救護人員評估是否送醫，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。

▲▼男子爬上關渡大橋疑似要跳橋，被消防人員救下橋送醫救治。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子爬上關渡大橋疑似要跳橋，被消防人員救下橋送醫救治。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼男子爬上關渡大橋疑似要跳橋，被消防人員救下橋送醫救治。（圖／記者陳豐德翻攝）

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