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東森自然美旗艦店登陸吉隆坡　300有找還你Q彈水嫩肌！

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▲東森自然美。（圖／東森自然美）

▲東森自然美。（圖／東森自然美提供）

實習記者周依儒／綜合報導

馬來西亞的愛美人士有福了！台灣資深美容品牌東森自然美旗下的美容養生旗艦館早前8月份已正式進駐吉隆坡谷中城商場區 （Mid Valley City），新開張推出「超效保濕」、「童妍無針水光」與「NB-1深層養膚」等臉部護理優惠療程，首次體驗價格只需馬幣38元（約新台幣237元）起，並打造出低調奢華的舒適空間，讓大馬消費者享受到最精緻、頂級的台式肌膚保養體驗！而為了回饋馬來西亞地區的讀者，ETtoday亦會送出50份的童妍無針水光體驗！

▲東森自然美。（圖／東森自然美）

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▲▼ETtoday將送出50份的童妍無針水光體驗。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美。（圖／東森自然美）

一站式肌膚保養服務
東森自然美在台灣創立了近50年，旗下產品除了專櫃級美容保養品，亦經營多家連鎖式的專業護膚水療美容院，推出肌膚檢測、肌膚監測、保養服務、產品提供的一站式服務，目前在台中港和東南亞已擁有超過1,200家分店，其中在大馬、汶萊、新加坡的加盟店便多達24家。

瞄準東南亞的市場潛力，東森自然美總裁王令麟毅然決定斥資百萬在馬開設旗艦直營店，為馬來西亞的消費者帶來最完美且全方位的美容服務，讓“自然就是美”的理念能於在地發光，徹底擊退大家面對著的肌膚問題。

▲東森自然美。（圖／東森自然美）

▲▼東森自然美做好萬全的防疫準備，提供安心安全的護理。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美。（圖／東森自然美）

以超低價體驗高端臉部護理
首家馬來西亞直營店已在上個月18日正式營業，地點位在吉隆坡市中心熱鬧的谷中城商圈，顧客來做臉部護理之餘，也可以有效率地安排吃飯、逛街等活動，非常方便。雖然目前馬來西亞仍籠罩在新冠疫情的陰影下，但東森自然美承諾會做好萬全的防疫準備，包括全員配套口罩和定時消毒，為您提供安心安全的護理。

兩大新開張優惠配套：
超效保濕水潤護理 - 只需RM38（約新台幣237元）
透過細緻的美容手法和按摩技巧，將史上最強保濕成分y-PGA牢牢鎖於肌底，一次過補水、鎖水、修護，10倍激活肌膚水能量，讓您瞬間找回Q彈水潤肌！

▲東森自然美。（圖／東森自然美）

▲超效保濕水潤護理讓您瞬間找回Q彈水潤肌。（圖／東森自然美提供）

1+1高級護膚雙體驗 – 只需RM138（約新台幣970元）
透過高端的美容科技——無針水光儀，將含仿人體胎盤素成分的天然生化精萃液直接導入真皮層，激活肌膚幹細胞，快速強效地清掃肌膚問題，立刻抗皺、美白、控痘和舒敏，整個過程不打針、無傷口、無副作用、無後遺癥，效果媲美醫美水光針！之後，還會附送多一次NB-1深層養膚療程，終極調理您的肌膚健康，讓護膚效果更持，輕松恢復逆齡女神肌！

50 份免費水光護理贈大馬讀者
 想要上門免費體驗東森自然美獨特的童妍無針水光療程？
點擊網站：https://bit.ly/2H2DkhK
填妥個人資料便可簡單領取！只限50人，先到先得，送完為止。

更多關於東森自然美直營旗艦店的詳情，可撥打+603 - 2700 3060，洽詢官方網站(www.nblife.com.my) 或官方臉書Natural Beauty Malaysia 東森自然美。
 

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