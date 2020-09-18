「人出不去豬進得來」　連勝文批陳時中：北市長選舉2022年的事

▲連勝文一張圖諷刺民進黨。（圖／翻攝自Facebook／連勝文）

記者黃巈禾／台北報導

6名台灣返回菲律賓民眾，在入境菲律賓時被檢出新冠肺炎陽性。對此，國民黨智庫副董事長連勝文抨擊衛福部長陳時中，台北市長選舉是2022年的事情，疫情對台灣的傷害是現在進行式，總不能告訴大家，沒有疫苗，只能以毒攻毒，吃瘦肉精豬來對付病毒吧？

連勝文在臉書表示，在台灣沒事，一出國就確診新冠肺炎的案例，已高達19例，「我真的覺得很可怕！」因為這次6個回到菲律賓確診的案例，有好幾個在台灣從事家庭幫傭，若真的確定是新冠肺炎陽性的話，表示雇主、左右鄰居，都有可能被感染，甚至本身就是在台灣社區中被感染，這跟民進黨所說的台灣社區很安全，似乎不一樣。

連勝文指出，不知道這是不是一種「不篩檢，就不會有案例」的概念？只要不普篩，甚至不加強特定族群如外籍移工篩檢，台灣就不會增加確診案例，那民進黨就可以持續宣傳抗疫成功到2022年？但還記得新加坡嗎？新加坡本來疫情控制得當，卻因外籍移工成為破口，導致新冠疫情再度爆發！不曉得執政者現在到底是憑科學判斷、還是政治判斷來面對新冠肺炎的挑戰？

連勝文提到，陳時中之前說如果大膽一點，可能年底就有疫苗，但在歐美大藥廠AstraZeneca測試出問題，同時歐美大藥廠聯名發表拒絕為川普選舉提前供給疫苗之後，看起來不論是國際或本土疫苗，恐怕到明年上半年都無法供台灣民眾使用，又說要跟COVAX買疫苗，但買的到多少，什麼時候可以運送到台灣，一個人要打幾劑才有效，完全沒有人知道。

連勝文提及，在同時欠缺有效治療新冠肺炎藥物的情況下，執政者只能土法煉鋼，繼續用封鎖邊境的方法來抗疫，這將對台灣未來的經濟造成無法想像的衝擊，還有多少公司要因此而歇業倒閉，有多少人要為此而失業？

連勝文呼籲陳時中，在全島巡迴演唱、表演吃美豬、拍型男雜誌封面的空檔中間，例如在化妝室補妝時，可不可以也想想看，到底台灣在沒有疫苗又沒有解藥的情況下，要如何去度過明年艱苦的一年？畢竟台北市長選舉是2022年的事情，但疫情對台灣的傷害卻是現在進行式，總不能告訴大家，沒有疫苗，只能以毒攻毒，吃瘦肉精豬來對付病毒吧？還是專心做好自己的工作。