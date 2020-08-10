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東森好朋友Chill生活節9月19美堤河濱公園登場！聽音樂、逛市集　Chill City等你探索

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▲▼ 好朋友chill生活節 。（圖／Ettoday）

 ▲9月19日（六）「東森好朋友Chill生活節」邀請你一起擠爆美堤河濱公園。（圖／ETtoday）

生活中心／台北報導

想到夏天，就是要揪著好友來場戶外踏青Chill一下生活！不管是帶著便當、啤酒到草地上聽著音樂放空，或是跟著三五好友逛市集大買一波化解生活苦悶，《ETtoday》年度盛事「東森好朋友Chill生活節」已經摩拳擦掌，準備好等待大家一起「報復性出遊」！這次將去年4萬人到場參與、線上300萬人觀看的「好朋友野餐日」擴大舉辦，挑戰帶動休閒潮流、詮釋都市風貌，9月19日（六）在美堤河濱公園揪你來「Chill City」一起「放肆一夏」。

▲▼2019好朋友野餐日,現場人潮。（圖／記者李毓康攝）

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▲去年好朋友野餐日吸引到過4萬人擠爆現場，今年「東森好朋友Chill生活節」等著你共襄盛舉。（資料照／記者李毓康攝）

「東森好朋友Chill生活節」將於9月19日（六）早上11:00開始，只要帶著你的人、一顆愉悅的心情，不需要付費就能跟著我們Chill一整天。今年以「Chill City」作為號召，現場更邀請超強大卡司來到現場，帶給民眾最震撼的戶外演唱會，包含動力火車、五堅情（陳零九、婁峻碩、黃偉晉、邱鋒澤、小賴）、閻奕格、李千娜以及李友廷等，要讓大家好歌一首接著一首聽，享受最悠閒的午後時光。

▲▼2019好朋友野餐日,李千那。（圖／記者李毓康攝）

▲東森好朋友Chill生活節邀請超強卡司到現場與民眾共度Chill午後。（資料照／記者李毓康攝）

這次的「Chill City」以六大主題出發，想網羅各種文創商品、手作甜點那就到「文創市集」；想要跟著親朋好友在大草地上聽音樂、吃美食就到「野餐活動」；最愛毛小孩的我們也特地準備寵物健診、美容以及各式商品，邀請你到「萌寵市集」逛逛；如果想要發揮你的創意、跟著小孩創作出屬於自己的藝術品，也可以到「DIY手作教室」上課；最後，當天有許多「闖關活動」等著你去冒險，只要完成就會送出精美好禮，活動最後還會抽出萬元大獎。

此外，今年首度結合數位生活推出ETtoday專屬「市民證」，只要登錄參加資料就可以免費獲得，在當天出示你的市民證就能享有活動限定優惠，如同走進一個虛擬的小城市中，在這裡就盡情忘掉工作的煩悶，跟我們一起盡情揮灑汗水。

▼當天也有寵物健診、手作市集等待大家一起來探索「Chill City」。（資料照／記者李毓康攝）

▲▼2019好朋友野餐日,萌寵市集,寵物市集,寵物健檢。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

東森好朋友Chill生活節

✔時間：2020年9月19日
✔地點：台北大直美堤河濱公園

★豪華卡司輪番獻唱，多組藝人開唱從早到晚不間斷！

★限量好禮免費拿，手持Chill風扇，出門必備！

★萌寵最愛的市集，假日溜狗兼健診，寵毛孩無極限！

★最受歡迎手作市集，各種手作療癒小物讓人好想剁手手！

>>>>>更多資訊請看官網<<<<<

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