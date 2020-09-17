橋樑「憑空消失」一截　颶風莎莉「走超慢」4小時洩光4月雨量

▲美國南部阿拉巴馬州洪水災情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

日前北大西洋出現了5個熱帶氣旋共存的奇觀，其中颶風「莎莉」（Sally）威力驚人，於當地時間16日上午登陸美國後，造成佛羅里達與阿拉巴馬州50多萬用戶停電，彭薩科拉橋樑斷裂的部分直接消失，奧蘭治海灘（Orange Beach）傳出1人死亡、1人失蹤。彭薩科拉消防局長克拉諾（Ginny Cranor）驚訝稱，「4個小時內的降雨量達到了這4個月以來的總雨量！」

▲颶風莎莉（Sally）移動速度過於緩慢，大量降雨造成嚴重淹水。（圖／達志影像／美聯社）

根據《CNN》報導，2級颶風莎莉於美國東部時間凌晨4時45分在墨西哥灣海岸附近登陸，平均風速為每小時105英里（約169公里），移動速度每小時只有3英里（約4.8公里），相當於人類行走的緩慢速度，反而帶來更具破壞性的洪水，「是一場惡夢」，僅在阿拉巴馬州和佛羅里達州，就有50多萬戶停電，奧蘭治海灘也傳出1人死亡、1人失蹤。。

克拉諾驚訝地說，「彭薩科拉4個小時內的降雨量達到了30英寸（約762毫米）…30英寸！等於這4個月以來的總雨量！」美國國家颶風中心（NHC）表示，莎莉帶來豪雨，「歷史性的洪水災難」正在發生，降雨量更可能達到35英寸（約890毫米），未來繼續向東北移動，風暴中心預計在當地時間17日進入喬治亞州和南卡羅來納州。

▲颶風莎莉（Sally）具有強烈威力。（圖／達志影像／美聯社）

聖羅莎縣公共安全官員貝克（Brad Baker）表示，當地人稱之為「三英里橋」（Three Mile Bridge）的彭薩科拉海灣大橋（Pensacola Bay Bridge）15日遭一艘駁船撞擊部分損壞，加上受到颶風影響，橋樑的中間部分目前已消失不見。

▼「三英里橋」的中間部份，受莎莉颶風影響不翼而飛。（圖／翻攝自Twitter／@SRC_EM）

埃斯坎比亞縣公共安全官員詹森羅傑斯（Jason Rogers）表示，全縣至少有377人從被洪水淹沒的社區中獲救。縣警長摩根（David Morgan）也警告，可能有數千人需要撤離。

▲颶風莎莉（Sally）16日在美國墨西哥灣附近登陸。（圖／達志影像／美聯社）

格爾夫海岸（Gulf Shores）居民斯蒂爾（Doris Stiers）告訴《CNN》，「這裡看起來就像一個戰區，許多地方遭到破壞，房屋、屋頂被毀，沒有任何電力和網路，是個糟糕的夜晚。」

薩利是今年登陸美國的第四個颶風，創下自2004年以來一年中最多颶風登陸的紀錄。

▼颶風莎莉（Sally）侵襲美國阿拉巴馬州與佛羅里達州。（圖／達志影像／美聯社）