為打動川普過關　TikTok總部留美國「增加2萬員工」

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

微軟先前積極表態要購買國際版抖音「TikTok」，但最後字節跳動跟甲骨文達成協議，擔任在美國的「信任技術夥伴」。根據知情人士透露，TikTok的總部將保留在美國。

根據中新經緯客戶端16日消息，知情人士表示，根據一份已提交給美國政府的提案，字節跳動已經決定將TikTok的總部保留在美國。該提案旨在阻止特朗普封禁這款影音APP應用。

提案中指出，字節跳動仍會是TikTok控股股東，而甲骨文則成為TikTok的少數股股東，其他美國公司也可能參與投資，包含沃爾瑪也可能將持有少數股權，但具體細節仍未確定。

據知情人士指出，獨立協力廠商將出任TikTok獨立董事。字節跳動將繼續保有TikTok的控制權和核心演算法，為打消美國在國家安全方面的擔憂，TikTok美國資料將儲存在美國，並由甲骨文擔任資料服務提供者。

川普6日發佈行政令，規定TikTok美國業務必須於9月20日前出售，並威脅要在美國封禁這款影音應用程式。目前尚不清楚TikTok的股權及管理結構是否能滿足他的要求。

兩位元參與談判的人士指出，字節跳動提出將TikTok總部保留在美國，同時計畫在當地擴充2萬人。由於美國總統大選將在年底，現在又有數百萬美國人因新冠疫情失業。而甲骨文創始人Larry Ellison和CEO Safra Catz是少數公開支持川普的公司領導人，可能因此給川普好印象。

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