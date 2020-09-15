快訊／薇閣突宣布關1間！床具設備大出清　網哭：美好的回憶啊

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快訊／新竹薇閣掰了！「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊

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記者陳凱力／新竹報導

薇閣新竹館15日在臉書公告，將於17日結束營業，突如其來的消息，也讓新竹人不捨，網友紛紛表示「回憶沒了」、「美好的時光沒了」、「回憶啊」、「好可惜」。對此新竹薇閣也證實消息來源，同時也在臉書社團公告要轉賣包含房間等設備。

▲快訊／新竹薇閣掰了「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊。（圖／記者陳凱力攝）

▲薇閣新竹館15日傍晚在臉書公告即將結束營業。（圖／記者陳凱力攝，下同）

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薇閣新竹館在臉書表示，因疫情及無法繼續承租土地影響，薇閣新竹館訂於109年9月17日結束營業，摯感遺憾。為保障票券消費顧客權益，敬請貴賓於109年10月6日前攜帶信託票券至櫃檯辦理退費；而旅展販售之聯合休息/住宿券，仍可於薇閣大直、林森館使用。薇閣卡會員點數部分，顧客可於薇閣大直、林森館消費使用，冀盼顧客繼續給予支持。 造成顧客不便，敬請見諒！在此感謝貴賓長期支持！ 薇閣新竹館全體 敬上。

▲快訊／新竹薇閣掰了「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼薇閣新竹館開幕14年左右，是許多新竹人的甜蜜回憶。

▲快訊／新竹薇閣掰了「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊。（圖／記者陳凱力攝）

除此之外，一名李姓網友也在臉書社團PO要賣機具設備及客房設備，包含冰水主機、鍋爐、大型發電機，還有客房內的桌椅傢飾、燈飾、床組、小型無限冰箱以及擺飾。

《ETtoday記者》去電詢問新竹薇閣也獲得證實，不過新竹館工作人員說，正式說明仍交由台北大直總公司回覆，而大直館人員則表示，行政人員目前都已經下班，無法回應。

薇閣新竹館於2006年開幕，當時因地點特殊，選在新竹地院對面、檢察長宿舍旁而成為一大話題，薇閣新竹館陪伴新竹的情侶們走過14年，而在公布熄燈前，薇閣新竹館還在做優惠活動，面對突如其來的再見，新竹人也表示不捨。

▲快訊／新竹薇閣掰了「床具設備全出清」　網哭：美好的回憶啊。（圖／記者陳凱力攝）

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