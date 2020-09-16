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資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

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喬爾心思縝密，犯案前勘查地形，偷拍後更衣躲監視器，仍失風遭逮。（翻攝FB／Joel Rasis Ismail）

▲喬爾心思縝密，犯案前勘查地形，偷拍後更衣躲監視器，仍失風遭逮。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

男大生偷拍7名女同學洗澡失風遭逮，法庭上他揭露10年前目睹前任與「法師」的不堪畫面，從此只能靠偷拍重振雄風。

星國最高學府新加坡國立大學（NUS）近年發生多起偷拍事件，上週五（11）一起男學生潛入女宿浴室偷拍的案子開庭。27歲的喬爾（Joel Rasis Ismail） 來自印尼，自小成績優異，進入新加坡第一志願國立大學就入建築系，在學期間積極參加各項活動，交了女朋友，還獲得獎學金，社群平台充滿自信又陽光的笑容，怎麼也沒想到，他被指控多次潛入女宿的浴廁區偷拍，受害者至少有7名。

喬爾入住NUS萊佛士宿舍，積極參與宿舍活動，沒想到也在宿舍內犯下多起偷拍 惡行。（翻攝FB／Joel Rasis Ismail）

根據《海峽時報》報導，副檢察長安德烈（Andre Ong）在法庭上指出，2019年3月，喬爾藉口拜訪友人，進入男賓止步的宿舍3樓浴廁偷拍2次；同年5月，早晨6點，喬爾進入同一棟的6樓浴廁，偷拍1名女性沐浴。

喬爾發現「沒錄好」，居然回去補拍，被該名女同學發現，記下其外貌特徵。儘管喬爾每次偷拍前後都會換衣服，這次喬爾也是先到3樓更衣後才回房間，仍被1台新裝的監視器逮個正著，警察找上門時他坦承犯案，手機、筆電等設備被扣押，後來在其中找到在地鐵手扶梯、實習期間2名女同事的裙底風光等多部偷拍影片。

審理期間，喬爾的律師譚（Malcolm Tan）娓娓道出當事人的悲慘過去。2010年，16歲的喬爾因與交往對象的性生活不協調而罹患憂鬱症，女方找來1名法師，聲稱可以透過「驅邪」解決2人問題，女方為了驅邪儀式還特別訂了房間。男方雖然同意，但越想越不對勁，當天暗中跟蹤，目睹女友與法師激烈性愛的畫面，雖然當下選擇相信並原諒對方，最後還是分手了。

喬爾進入大學後交了新女友，卻因嚴重的心靈陰影導致不舉，又不敢對外求助，並稱只有觀看偷拍影片才能感覺到性愉悅。律師表示會向心理健康研究所申請評估喬爾再犯可能的報告。

喬爾入住NUS萊佛士宿舍，積極參與宿舍活動，沒想到也在宿舍內犯下多起偷拍 惡行。（翻攝FB／Joel Rasis Ismail）

法庭對被告遭遇表示遺憾，但認為這不是可以犯罪的理由。喬爾面臨檢方3項侮辱女性的指控，考慮到喬爾還是學生，可能被判入獄3個月，還有新幣1,500（約新台幣3.2萬元）的罰款，正式宣判將於9月28日公布。大學方面則勒令喬爾停學3個學期，停學期間禁止他進入校園。

據新加坡教育部統計，該校2015至2017學年度發生56起與性有關的刑事案件，10件定罪，未有涉案學生被退學。偷拍案接二連三，校方在案發後的聲明中強調，將提供此類犯罪受害者的更多支持，並對全體師生職員進行培訓，以樹立尊重文化。


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