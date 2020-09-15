壯大青埔發展　市府推出「桃園最青．青埔好七桃」活動

▲桃園市府推出「桃園最青．青埔好七桃」系列活動。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長李憲明15日出席「桃園最青．青埔好七桃」活動指出，市府於今年下半年在桃園青埔將推出的系列活動，包括9月26日至11月30日舉辦「2020桃園歡樂嘉年華」、10月31日至11月8日舉辦「桃園萬聖節」，以及將於12月31日盛大壓軸登場的「2021桃園跨年晚會」，期為青埔吸引更多觀光人潮，成為桃園觀光新亮點。

▲「桃園最青．青埔好七桃」系列活動，各家業者聯合推出各項好禮優惠。（圖／市府提供）

李憲明表示，青埔地區除了舉辦各種大型節慶活動外，市府亦積極推動各項建設，包括橫山書法藝術館、流行音樂露天劇場、原住民族文創產業園區以及桃園市立美術館，其中，橫山書法藝術館預計將於明（2021）年開幕，而緊鄰機場捷運A17領航站的「流行音樂露天劇場」，將結合流行音樂與原住民族文創產業園區，未來將是舉辦大型音樂會、演唱會的好場所，同時也能將原住民的文創傳承保留下來。

▲新光影城電影票。▼Xpark小點心。（圖／市府提供）

「桃園最青．青埔好七桃」活動，於中壢區COZZI Blu 和逸飯店‧桃園館舉行，該活動將透過與COZZI Blu和逸飯店‧桃園館、華泰名品城、IKEA桃園旗艦店、新光影城、Xpark以及桃園機場捷運等企業的合作，成功集結產業量能，持續壯大青埔地區的各項發展，未來青埔將成為桃園的重點發展區域，不僅聚集各種產業及文化，也包含許多好吃好玩的，邀請國人沿著桃捷沿線一起體驗兼具商業及文藝氣息的青埔。

此外，為搭配各項節慶活動，桃園更推出機場捷運新款彩繪列車，以XPark水族館、桃園國際棒球場、青塘園、橫山書法藝術館、華泰名品城、IKEA、流行音樂露天劇場、新光影城為車廂主題，歡迎大家搭乘獨特的彩繪列車來青埔旅遊；各家業者也聯合推出各項好禮優惠，包括購物折價券、電影票、飯店餐券、捷運一日券等，未來將透過「桃園事」臉書，不定期舉辦抽獎活動，持續鎖定，將有機會獲得青埔限量好禮。

包括市議員王仙蓮、簡志偉、市府觀旅局長楊勝評、新聞處長詹賀舜、地稅局長姚世昌、地政局長陳錫禎、中壢區長鄭詩鈿、桃園捷運公司總經理蒲鶴章、和逸飯店總經理周國樑、Xpark董事長藤井忠光、華泰名品城總經理梁曙凡、新光影城副總經理林珮瑜、IKEA桃園店店長詹弋慶、傑城歡樂股份有限公司總經理姜繼望等均一同出席活動。

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