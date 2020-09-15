柚香券第2波今開跑　買600元抽250元限量2萬份

▲文旦。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會日前推出3萬份、面值250元的「柚香券」，為延續買氣，農委會今（15日）起加碼推出柚香禮券第2波抽獎活動，民眾於今日至29日到農遊券合作業者處單筆消費滿600元以上文旦、鮮果即可登記抽250元「柚香禮券」1張，每一身分證或居留證號限登記1次，限量2萬張，並於9月30日抽獎及通知中獎者領取票券。

農糧署表示，第一波柚香禮券原限於67家指定農會超市消費抵用，為讓民眾更方便使用，擴大在全台2,700多家農遊券合作業者處消費皆可抵用，民眾只要單筆消費滿6百元文旦，就可登記250元「柚香券」1張、每一身分證或居留證限登記一次，當民眾領取到「柚香券」後，又可到這些合作農會超市消費，選購在地農特產品。

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▲▼ 柚香券第二波抽獎。（圖／農委會提供）

農糧署也分享挑選文旦秘訣，中南部文旦栽培歷史最悠久，果肉口感綿密甜度高，喉韻佳易回甘；東部文旦果肉細嫩Q彈，汁多味美；北部文旦外型較為肥潤豐滿，香味濃郁，甜中帶酸，品質優良。

民眾挑選文旦時以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。選購後可立即嚐鮮，或放置通風處，經過數日辭水後，果肉質地將會更柔軟細緻，甜度也會再提昇。



