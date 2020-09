解放軍秀高難度90度爬升！　網友抓包藏鏡人「遙控飛機」

▲中共釋出解放軍訓練影片,但被發現疑似是遙控飛機。(圖/翻攝自人民日報推特)

記者劉亭/綜合報導

中國官媒《人民日報》近日在推特上發佈了一段解放軍訓練影片,只見戰鬥機起飛之後,迅速展現高難度90度向上爬升動作。但卻被網友發現,「戰鬥機」其實是遙控飛機。

《人民日報》貼文中指出,中國航空研究院令人驚艷的訓練影片。影片中可見,噴射機在跑道上低空飛行後,瞬間90度向天空爬升,並且還做出轉圈等特技動作。

但有網友發現,影片中,有一名工作人員疑似正在遙控機器,身旁也停著一台戰機造型的模型飛機,尺寸比一般戰鬥機小得多;而且引擎聲音與正規戰鬥機明顯不同。

各國網友紛紛留言表示,「仔細看影片一開頭,有個男人正在遙控他,這視一台遙控飛機,希望他們帶這些玩具來打我們,真棒的宣傳」、「所以你們要用遙控飛機打印度嗎」、「對一個玩具飛機來說很不錯」、「用遙控飛機訓練,太幽默了吧」。

Impressive training video of Chinese Aeronautical Establishment shows jet speeds along the runway before turning 90 degrees as it takes off with its nose pointing towards the sky. pic.twitter.com/uuQheNcsfO