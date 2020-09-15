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解放軍秀高難度90度爬升！　網友抓包藏鏡人「遙控飛機」

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▲中共釋出解放軍訓練影片，但被發現是遙控飛機。（圖／翻攝自人民日報推特）

▲中共釋出解放軍訓練影片，但被發現疑似是遙控飛機。（圖／翻攝自人民日報推特）

記者劉亭／綜合報導

中國官媒《人民日報》近日在推特上發佈了一段解放軍訓練影片，只見戰鬥機起飛之後，迅速展現高難度90度向上爬升動作。但卻被網友發現，「戰鬥機」其實是遙控飛機。

《人民日報》貼文中指出，中國航空研究院令人驚艷的訓練影片。影片中可見，噴射機在跑道上低空飛行後，瞬間90度向天空爬升，並且還做出轉圈等特技動作。

▲中共釋出解放軍訓練影片，但被發現是遙控飛機。（圖／翻攝自人民日報推特）

但有網友發現，影片中，有一名工作人員疑似正在遙控機器，身旁也停著一台戰機造型的模型飛機，尺寸比一般戰鬥機小得多；而且引擎聲音與正規戰鬥機明顯不同。

各國網友紛紛留言表示，「仔細看影片一開頭，有個男人正在遙控他，這視一台遙控飛機，希望他們帶這些玩具來打我們，真棒的宣傳」、「所以你們要用遙控飛機打印度嗎」、「對一個玩具飛機來說很不錯」、「用遙控飛機訓練，太幽默了吧」。

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