「管你網路賤民或女權鬥士」　李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

▲李艷秋、范雲。（合成圖／翻攝李艷秋臉書、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委范雲遭外界質疑對總統府前發言人丁允恭醜聞事件輕輕放過、雙重標準，她為此以千字文反擊，更說資深媒體人李艷秋被攻擊是小三破壞李濤婚姻時，她都沒有參加公審。然而，貼文一出，引發網友將焦點放在李艷秋身上，稱「原來李艷秋是小三搶別人老公」。對此，李艷秋在臉書秀出當年造謠者的道歉信，怒批范雲明知是經證實的網路謠言，還暗喻栽贓，凸顯人格惡質、羞辱學者頭銜。

李艷秋表示，范雲公開指稱「很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，我沒有參加公審」，暗示影射小三傳言是真，因為人格高尚所以放過她，其實范雲多慮了，不參加公審不是人格高尚，而是明知那是一個早經證實的網路謠言，用暗喻栽贓的方式，這只能凸顯人格的惡質及對學者頭銜的羞辱。

李艷秋指出，謝謝范雲給她這個機會，得以公佈當時對造謠者提出司法告訴之後，當事人的道歉聲明及懺悔親筆信，以及事後引用的媒體的更正道歉啟事，日後只要再有人引用不實的謠言中傷，「不管你是網路賤民或女權鬥士，絕對告到底，不再姑息」。

▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）