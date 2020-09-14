　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「管你網路賤民或女權鬥士」　李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼李艷秋、范雲。（合成圖／翻攝李艷秋臉書、記者李毓康攝）

▲李艷秋、范雲。（合成圖／翻攝李艷秋臉書、記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委范雲遭外界質疑對總統府前發言人丁允恭醜聞事件輕輕放過、雙重標準，她為此以千字文反擊，更說資深媒體人李艷秋被攻擊是小三破壞李濤婚姻時，她都沒有參加公審。然而，貼文一出，引發網友將焦點放在李艷秋身上，稱「原來李艷秋是小三搶別人老公」。對此，李艷秋在臉書秀出當年造謠者的道歉信，怒批范雲明知是經證實的網路謠言，還暗喻栽贓，凸顯人格惡質、羞辱學者頭銜。

李艷秋表示，范雲公開指稱「很久以前，當李艷秋被攻擊是小三，破壞李濤婚姻時，我沒有參加公審」，暗示影射小三傳言是真，因為人格高尚所以放過她，其實范雲多慮了，不參加公審不是人格高尚，而是明知那是一個早經證實的網路謠言，用暗喻栽贓的方式，這只能凸顯人格的惡質及對學者頭銜的羞辱。

李艷秋指出，謝謝范雲給她這個機會，得以公佈當時對造謠者提出司法告訴之後，當事人的道歉聲明及懺悔親筆信，以及事後引用的媒體的更正道歉啟事，日後只要再有人引用不實的謠言中傷，「不管你是網路賤民或女權鬥士，絕對告到底，不再姑息」。

▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

▲▼李艷秋秀造謠者的道歉信。（圖／翻攝自Facebook／李艷秋的新聞夜總會）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／朱雪璋現身了！　「全身防護裝」機場狼狽快閃
汪小菲「酒吧摟長髮妹」互加微信被抓包！　深夜連發3文喊話大S
美E-2C預警機降落航母失敗！　撞到「掛導彈」戰鬥機
快訊／遭網友撻伐　公視台語台4聲明向樂天道歉
武界壩倖存女LINE求救曝光！　訊號差對話斷斷續續
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部祝賀日本准首相菅義偉：他曾表明支持台灣參與WHO

國民黨前代理主席出席海峽論壇　總統府：慎思兩岸交流對等尊嚴

全文／國民黨不參加海峽論壇：兩岸善意互信受到嚴重傷害

「王金平是忠貞黨員」　國民黨：他在3天前已跟江啟臣表態

「管你網路賤民或女權鬥士」　李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

桃園「世界客博會」少40天省15億！議員林正峰：移作龜山區建設

央視書面道歉？　國民黨澄清：這是錯誤訊息！沒有收到

北市8月蔬果農藥殘留結果出爐　49件不合格來自「5個縣市」

快訊／國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

快訊／前代理主席林榮德赴海峽論壇　國民黨：黨員可用「個人身份」

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

唐禹哲「我太自閉」吐難搞真相　憶《終極》回憶殺：走在路上還被挑釁

眼鏡男YouBike上國道超淡定！　悠閒騎路中央3公里...網：不要命

驚悚畫面曝光！休旅車高速逆向　衝撞9車3人傷...一旁路人全嚇傻

小時候誤解台灣人生活水深火熱 大陸媽遊台後超震撼：深受感動

超寬敞冰櫃、直接賣一整隻豬羊 開箱6600坪全世界最大Costco！

外交部祝賀日本准首相菅義偉：他曾表明支持台灣參與WHO

國民黨前代理主席出席海峽論壇　總統府：慎思兩岸交流對等尊嚴

全文／國民黨不參加海峽論壇：兩岸善意互信受到嚴重傷害

「王金平是忠貞黨員」　國民黨：他在3天前已跟江啟臣表態

「管你網路賤民或女權鬥士」　李豔秋怒批范雲：再造謠絕對告到底

桃園「世界客博會」少40天省15億！議員林正峰：移作龜山區建設

央視書面道歉？　國民黨澄清：這是錯誤訊息！沒有收到

北市8月蔬果農藥殘留結果出爐　49件不合格來自「5個縣市」

快訊／國民黨：不以政黨形式參加第十二屆海峽論壇

快訊／前代理主席林榮德赴海峽論壇　國民黨：黨員可用「個人身份」

紐約小鎮警察掉槍走火　流彈神奇穿過褲子誤傷兩人

郭碧婷懷孕不來台陪產？　向佐親揭「背後原因」

工地2F墜下！2鋼筋直插「貫穿胸肺」　他幸運逃死還意外揪出肝癌

金與正推幼稚園「偉大教育」新課程　需花1小時學習金正恩童年

銀髮商機當道！日勝生三芝樂齡宅將進場　租售並行「價格保密」

外交部祝賀日本准首相菅義偉：他曾表明支持台灣參與WHO

快訊／朱雪璋現身了！遭上銬押解執行…「拖鞋+短褲」機場狼狽快閃

反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

小雪微露溝襯珍珠項鍊　亮私藏的MIKIMOTO讚經典

新北市U12少棒開幕　全國24強隊同場較勁

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

市議員批陳其邁　乙烯外洩3謊言

快訊／21砲指部士官長半夜起床尿尿　不熟環境墜樓

快訊／ 國民黨確定不派人出席海峽論壇

國軍14日起連5天24小時不間斷　實施「電腦兵棋推演」

親吐討厭處女！丁允恭PTT帳號遭起底

鍾沛君爆陳菊赴日賑災「不忘慶生」

罷免王浩宇二階段　30天連署過半

丁允恭摟妹照曝！被爆吃學妹炫耀　本人回應了

挾高人氣參選？唐鳳：無黨派為所有人工作

范雲談丁允恭扯韓國瑜、李艷秋　網酸雙標：拿出來擋是哪招？

獨／國民黨海峽論壇底線曝光　祭出「尊嚴牌」力勸王金平

蒜頭飆天價！韓粉農民不自殺聲明

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

露營女兒身亡、丈夫失聯　她大哭要國賠！最新悲痛發文

狄鶯直播哭了！喝茫脫序：休想搶走我老公

毛孩挖到可愛金塊　主人一看嚇壞

Keanna罕見鬆口35年隱疾！

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

外送員一看「紙條上8字黃腔」怒了：有種出來

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

即／無預警放水釀3死　台電技術員10萬交保

流水蝦店14家剩2家　背後心酸曝

水面浮起一雙腿　警水底發現鐵簍裝人頭

陳其邁被控處理乙烯外洩應變慢　韓國瑜關閉即時災情連結

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

星巴克最推「這杯」　網：找不到更好喝的

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

更多

最夯影音

更多
違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播

違規紮營遇武界壩無預警放水！ 3死1失蹤...失聯者妻：完全沒廣播
傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

傻汪坐車探頭張大嘴「吃空氣」嘴皮掀起露粉牙齦：養到恐龍？

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

KID.温貞菱環抱飆沙灘車：會擦槍走火！　超撩行程「做盡我人生中，最浪漫的事情」

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

江疏影穿上經典制服續演王漫妮！　謝娜神模仿她...句尾都要加「呀」XD

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面