包材1年減少「29.5棟101高度」！小7推「賞味倒數7折」上路3個月減少剩食

▲7-ELEVEN推「賞味期限前8小時享7折優惠」，上路3個月減少剩食，食材使用提升量相當於「346萬顆御飯糰」！（圖／統一超商提供）

記者林育綾／台北報導

呼應9月16日「國際臭氧層保護日」以及面對全球自然環境惡化等議題，7-ELEVEN展開「產銷永續」計畫，期望在2030年剩食減半目標，如今目標有望提前達成。其中「i珍食」推出「賞味期限前8小時享7折優惠」，自今年6月起擴大導入5,800間門市，上路3個月以來，食材使用提升量相當於346萬顆御飯糰；而「包材減量」更預估1年可減少相當於「29.5座101高度」！

7-ELEVEN表示，從供應商、商品、系統到門市端齊心合作，以「包材減量」、「計畫生產」、「i珍食」三大作法，展開「產銷永續」計畫。除了持續採購具有環保標章及有節能的產品、降低用電密集度等環境保護行動，2019年即減少55,169公噸二氧化碳當量的溫室氣體排放量，所節省用電量相當於10,725戶家庭的年度用電量。而自有品牌商品，亦持續引進環保包材，如：生物基的PLA材料、冷藏飲品使用FSC認證包裝、回收再製的杯套與杯架，採用可回收的產品包裝。

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▲「包材減量」計畫，預估1年可減少相當於「29.5座101高度」的包材用量。（圖／統一超商提供）



今年更進一步進行鮮食「包材減量」，期間歷經半年以上的反覆測試以確保食品安全，利用盒型加強環提升支撐性，避免底盒過軟發生變形或破損。目前已陸續將涼麵、燴飯類產品的包材用量比率減少6%，預估1年可減少相當於「29.5座101高度」的包材用量，年投入研發經費逾百萬元，未來將持續擴大應用範圍。

為倡議珍惜食物理念，也擴大智能營運系統，透過大數據主動推薦門市訂貨量，以提前下單、精準訂貨、接單生產等方式落實「計畫生產」，有效改善供需，並兼顧友善環境及員工。門市銷售預測訂貨系統也由冷藏飲品、麵包，今年8月底再擴大至鮮麵食、沙拉及熟菜，品項數多達上百種。



同時7-ELEVEN積極推動「i珍食」專案，將時間精準限縮於賞味期限前8小時，並推出「賞味期限前8小時享7折優惠」。自今年6月起擴大導入5,800間門市，以御飯糰、麵包最受到消費者喜愛。正式上線3個月以來，食材使用提升量相當於346萬顆御飯糰，透過「i珍食」形成正向循環，7-ELEVEN原定2030年剩食減半目標，期望可提前達成。

▲7-ELEVEN展開「產銷永續」計畫，期望在2030年剩食減半目標，如今目標有望提前達成。（圖／統一超商提供）



為讓更多民眾認識及加入永續環保的行列，7-ELEVEN透過運用時下年輕人最夯的「水平思考解謎遊戲」（ Lateral Thinking Puzzle，俗稱海龜湯），首創推出創新永續社群遊戲「密案偵查隊」，消費者只要加入活動LINE帳號，就會收到謎題，進入燒腦的案情剖析過程，引導消費者深入了解7-ELEVEN在設備翻新、節能環保等永續行動，自9/1上線以來已有破萬人加入。