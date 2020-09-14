反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

▲前紐約市長彭博。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

前紐約市市長麥克.彭博（Michael Bloomberg）13日公開表示，將資助拜登1億美元 （約新台幣29.2億元）拿下佛羅里達州，讓民主黨的資金可以投入在其他關鍵搖擺州，也能迫使川普團隊將更多的競選資源投放在佛州戰場。這筆1億元的資金將被用於鼓勵佛州選民投票，以及為拜登在拉美裔族群中拉票。

全美第三大州的佛羅里達截至2019年為止，人口已經達到2100萬，其中有將近20％的拉美裔人口，1959年古巴革命後，邁阿密等地也收容了大批古巴難民。2016年總統大選時，川普在佛州以1.2%的微弱差距贏過對手希拉蕊，近年來逐漸成為共和黨重要根據地。

川普對此回應，「我以為小麥克（彭博）花了將近20億，然後給出在大選史上最糟糕無能的辯論會表現後，就已經徹底結束他的民主黨政治路。去拯救紐約市吧。」

I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020

根據真清晰政治（RealClearPolitics）最近的民調，拜登在佛州僅僅領先對手川普1.2％。但對於川普而言，若想要延續連任之路，拿下佛州的29張選舉人票對他來說至關重要，特別是在面對密西根州、威州、賓州的選情都告急後。

彭博是第三代俄羅斯猶太移民，在《富比士》2020全球富豪榜名列第14名，2001年首次競選紐約市長後一路連任至2013年，今年與拜登角逐候選人失敗後，大方向民主黨全國委員會提供剩餘的1800萬美元競選資金，轉讓出13間競選辦公室的租約，也出資幫助民主黨進行選民登記。

耶魯大學教授佛曼（Howard Forman）表示，「沒有人能做出比彭博更好的反擊了；沒有人能比彭博更了解川普的真面目；沒有人比彭博更志在擊敗川普。他是川普最深的夢靨。」

相較於拜登8月破紀錄籌得3億多美元，川普在競選經費上就顯得捉襟見肘，上周曾坦言，目前競選團隊找不到捐款人和資金，如果有必要會願意自掏腰包1億美元助選。