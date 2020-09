反川普大將彭博豪砸1億美元　助拜登奪下佛羅里達州

▲前紐約市長彭博。(圖/路透)

實習記者湯子暘/綜合報導

前紐約市市長麥克.彭博(Michael Bloomberg)13日公開表示,將資助拜登1億美元 (約新台幣29.2億元)拿下佛羅里達州,讓民主黨的資金可以投入在其他關鍵搖擺州,也能迫使川普團隊將更多的競選資源投放在佛州戰場。這筆1億元的資金將被用於鼓勵佛州選民投票,以及為拜登在拉美裔族群中拉票。

全美第三大州的佛羅里達截至2019年為止,人口已經達到2100萬,其中有將近20%的拉美裔人口,1959年古巴革命後,邁阿密等地也收容了大批古巴難民。2016年總統大選時,川普在佛州以1.2%的微弱差距贏過對手希拉蕊,近年來逐漸成為共和黨重要根據地。

川普對此回應,「我以為小麥克(彭博)花了將近20億,然後給出在大選史上最糟糕無能的辯論會表現後,就已經徹底結束他的民主黨政治路。去拯救紐約市吧。」

I thought Mini Mike was through with Democrat politics after spending almost 2 Billion Dollars, and then giving the worst and most inept Debate Performance in the history of Presidential Politics. Pocahontas ended his political career on first question, OVER! Save NYC instead. https://t.co/WgbVvEUt2N