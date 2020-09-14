望高寮停車場出口詭鐵桿　駕駛慘撞噴錢：快拔掉！考驗技術嗎？

▲有民眾認為，只是來看個夜景，為什麼停車前還要閃避地上鐵桿。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市望高寮最近被投訴，開車要轉進停車場卡關。實際現場觀察，停車場入口「ㄇ」字型鐵桿被撞爛，不少駕駛撞擊後，修車噴了不少銀子。而交通局獲報後，已經派員拆除。

《東森新聞》直擊，若民眾從藍色公路那一邊開車來望高寮，要左轉進停車場時，非得後退再前進，連轉兩次才轉得了，還很怕後方汽機車來不及煞往前撞。

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而路口一根「ㄇ」字型車阻鐵桿，因被不少車輛撞到凹陷，也讓車主修車超噴錢。一名受訪者說，至少要兩次才轉得過來，對向車輛可能會突然嚇到；另一人說，轉過去後輪可能會輾到鐵桿，應該要拔掉。

▲▼這根鐵桿被撞凹。（圖／東森新聞）

有車主不滿直呼，「快拔掉，考驗開車技術嗎？」還有人認為，只是來看個夜景，為什麼停車前還要閃避地上鐵桿，「沒走錯吧，這裡並不是練習閃避障礙的訓練場地啊 。」

而記者轉知交通局，隔天中午再來看發現已經拆掉鐵桿。交通局交通工程科股長王建發受訪表示，左轉容易撞上車阻，交通局接獲通知後，已經協調管理單位拆除。

民眾大讚交通局效率真不錯，也有人開玩笑說，下次設置相關裝置前，有關單位可以自己模擬走一走，如果覺得不OK，經費、裝置就省下來，否則只是浪費罷了。

▼停車場入口這根鐵桿引發不少駕駛不滿。（圖／東森新聞）

▲▼現在這根鐵桿已被拔掉。（圖／東森新聞）