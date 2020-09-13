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武界壩放水釀3死！39年前外雙溪事件…500噸洪水沖下15師生溺斃

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▲▼外雙溪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市士林區外雙溪39年前曾發生自來水廠員工擅自洩洪，15人不幸溺斃慘劇。（示意照／記者黃彥傑攝）

記者徐愷昕／整理報導

南投仁愛鄉武界壩13日無預警放水，造成下游4名在武界一線天露營地遊客慘遭暴漲溪水沖走，目前累計3死1失蹤。而此事件讓人不禁聯想到39年前的台北市外雙溪事件，當時自來水廠員工擅洩洪，造成下游600多名來野餐的師生遭洪水沖走，並造成15人不幸溺斃。

1981年1月23日下午2點許，景美女中校長率領訓導主任、教官等11位教師以及172位高三學生，到士林區外雙溪橋上端內雙溪兩旁的「快樂谷」從事自強活動，同一時間，達人女中的467位學生以及大安國中的10位學生也到此烤肉玩水，不料大家開心活動到一半時，上游突然大量洩洪，下秒不少人當場被洪水沖走消失在滾滾溪流中，有些人則幸運被困在石頭上逃過一劫。

由於事發地點距離士林還有段距離，士林消防50分鐘後才接到民眾報案，隨即派出數十名警力及多車到場救援。當時被救起的傷患全送往石牌的台北榮總急救，榮總更為此動員百名醫護投入搶救，並派出18位醫師直接趕抵案發現場救護。

遺憾的是，雖經全力搶救，仍有15名師生喪命，其中9名是景美女中師生及家屬。由於事發期間正值冬季枯水期，上游當日也沒有下暴雨，大家起初都相當不解事發的真正原因。

後來經警方調查，原來是學生野餐地點，也就是外雙溪橋上游2公里處，台北自來水事業處第3淨水場在河床上築了堤壩，將水攔截儲存起來，預計供應民眾飲用，但案發當日上午9點許，自來水公司張姓電機工程員發現上游進水口有堵塞，必須清理，通報後，3名技工貪圖方便，下午2點未依正常程序下水去撈垃圾，也不管下游還有遊客，就逕自將欄水壩柵門升起，連續放水4次，導致500噸洪水直衝而下，15名師生因此罹難。

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