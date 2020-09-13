帶毛小孩一起走秀！看模特體驗「山脈之美」　大地時裝秀10/17登場

▲花蓮花東縱谷景色優美。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

為推動國旅景氣，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處推動大地時裝秀，今年活動邁入第三年，將於在10月17日於花蓮縣富里鄉東里鐵馬驛站舉行。今年搭配脊梁山脈旅遊年為服裝設計主軸，夜間創意走秀則以「毛小孩」為參賽主題。

縱管處長郭振陵表示，今年活動已經邁入第三年，前兩年並沒有設定服裝設計的主題，而鼓勵參加者以花東縱谷的農業特色與農業資材、環保為範圍進行設計，今年開始則搭配觀光局年度行銷主題「脊梁山脈旅遊年」為服裝設計主軸，期能透過時裝、走秀的方式，創造在地特色觀光活動並能推廣山脈旅遊。

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▲▼大地時裝秀10/17登場，夜間還有帶毛小孩走秀的橋段。（圖為金鐘影帝溫昇豪／觀光局提供）

此外，隨著現代人生活型態轉變，越來越多人飼養毛小孩，夜間創意走秀特別以「毛小孩」為參賽主題，邀請大家帶著心愛毛小孩一起以「山脈旅遊」為主題，與毛小孩來留下難忘旅遊回憶。

郭振陵指出，參加服裝徵件者相當踴躍，縱管處在61投件作品中挑選了8件於活動中展現。投件作品中不乏海外知名服裝設計學院學成歸國，或者在柏林時裝週、臺北時裝週、臺北好時尚得獎的設計師，也有從倫敦、紐約學成歸國的設計師，到時候將在活動當天一較高下，且設計的服裝將由專業模特兒於現場走秀，藉由服裝創作設計上呈現臺灣山脈之美。

▲▼花東縱谷景色優美，觀光局藉由大地時裝秀行銷當地國旅。（圖／觀光局提供）



10月17日活動當日，將由名模界教母陳婉若領軍，並有出身台東的國際知名設計師沙布喇.安德烈及針織女王潘怡良擔任評審。活動也將由有「最美綠葉」之稱的李懿及名模李培毓接力擔任主持人，現場也邀請Bad Soul舞團、花馬格拉海的改硬及金鐘影帝溫昇豪等串場演出，及在地產業的潮農市集，將「餐桌上的部落旅行」擴大呈現。

縱管處官網：https://www.erv-nsa.gov.tw/

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