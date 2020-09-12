諾斯洛普格魯曼得標　新型GBSD取代「義勇兵三型」洲際彈道導彈

▲「陸基戰略威嚇」（Ground Based Strategic Deterrent，GBSD）最快在2029年將取代「義勇兵三型洲際彈道飛彈」（LGM-30 Minuteman-III）。（圖／翻攝自美國空軍U.S. Air Force）

實習記者陳培鈞／綜合報導

諾斯洛普•格魯曼公司（Northrop Grumman）公司在9月8日宣布，以133億美元（約新台幣3890億元）的合約拿下「陸基戰略威嚇」（Ground Based Strategic Deterrent，GBSD）標案，將為美軍生產新型的洲際彈道導彈。

最快在2029年，GBSD將會開始取代LGM-30G「義勇兵三型」（Minuteman III）洲際彈道飛彈，正式為美軍服役。美國國防部表示， GBSD 將會增加準確度、提高安全性，使其更加可靠，增加核戰略的選擇以因應現今和未來的威脅。

LGM-118A和平守護者飛彈在2005年退役後，LGM-30G義勇兵三型是現役唯一的陸基洲際彈道飛彈。也是美國核三位一體攻擊戰力的陸基打擊環節。

▲美軍試射「義勇兵三型洲際彈道飛彈」（LGM-30 Minuteman-III）。（圖／翻攝自美國空軍U.S. Air Force）



波音 （Boeing）在去年7月退出競標案之後，諾斯洛普•格魯曼公司成為該標案的唯一競標者。儘管波音公司表示，他們沒有足夠的時間進行協商，但美國防部仍拒絕改變其收購方案。

諾斯洛普•格魯曼CEO沃登（Kathy Warden）表示，憑其超過65年的技術領先地位，我們的團隊相當榮幸能夠與美國防部維持夥伴關係，並致力建立安全有效率的系統，為全球穩定盡一份心力。