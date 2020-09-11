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國1麻豆段剩1車道大塞！化學槽車翻覆...2傷患送醫

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▲國道1號麻豆北上303.2KM處，11日上午發生槽車禍翻覆事件，現場是載運異丙醇槽車翻覆，油箱破裂柴油漏油，消防人員布水線防護，並將2名受傷駕駛送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號麻豆北上303.2KM處，11日上午發生化學槽車禍翻覆事件，油箱破裂柴油漏油，消防人員布水線防護，並將2名受傷駕駛送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號麻豆北上303.2KM處，11日上午7時31分許，發生化學槽車車禍翻覆事件，台南市消防局出動麻豆消防分隊3車7人趕住救援，現場是載運異丙醇槽車翻覆，幸好無破裂洩漏，惟油箱破裂柴油漏油，消防人員布水線防護，並將2名受傷駕駛送醫，全案由國道警察調查處理中。

▲國道1號麻豆北上303.2KM處，11日上午發生槽車禍翻覆事件，現場是載運異丙醇槽車翻覆，油箱破裂柴油漏油，消防人員布水線防護，並將2名受傷駕駛送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於11日上午7時31分許據報，國道一號北上麻豆段303.2KM處有大型車輛翻覆，119派遣麻豆消防分隊3車7人前往救援。麻豆車組到達現場，發現係載運異丙醇的槽車翻覆，環視翻覆槽體未發現有破損洩漏的情形，現場地面的液體是油箱破裂的柴油洩漏，為防止高溫引火，馬上布水線防護警戒。

▲國道1號麻豆北上303.2KM處，11日上午發生槽車禍翻覆事件，現場是載運異丙醇槽車翻覆，油箱破裂柴油漏油，消防人員布水線防護，並將2名受傷駕駛送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，疑是拖吊車與槽車擦撞導致槽車翻覆，現場兩位車輛司機均輕微擦傷，由麻豆消防分隊救護車送往麻豆新樓醫院就治，異丙醇槽車已連絡該公司前來排除。

▲國道1號麻豆北上303.2KM處，11日上午發生槽車禍翻覆事件，現場是載運異丙醇槽車翻覆，油箱破裂柴油漏油，消防人員布水線防護，並將2名受傷駕駛送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊據報派員到場管制疏導交通，並進行勘查測繪蒐證，目前吊掛聯結車已到場現場，正進行槽車障礙排除作業，目前相關肇事原因及責任正由警方調查處理中。

國道警察第四大隊指出，9月11日上午7時26分，在國道一號北向303.3公里處，1部由32歲林姓男子駕駛大貨車，行駛於中線車道，疑似因未注意車前動態追撞35歲謝姓男子所駕聯結車（槽車），致側翻於中線車道（佔用內、中、外線車道），2車駕駛酒測值皆為0，送至麻豆新樓醫院檢查。

該槽車槽體內載運危險物品異丙醇未外洩，事故發生後即通知相關單位，消防局、環保署車輛皆抵達現場處理中。事故現場於7時53分暫時管制內、中、外側車道進行拖吊作業，僅開放外側路肩通行，上午10時21分已將事故車輛排除，目前由工務段清掃路面中，後方車輛回堵至311公里處。

本案由四大隊新營分隊處理中，四大隊將持續利用各項宣導機會呼籲開車要注意前方動態並保持安全距離，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。（更新於10時52分，補充國道警察四大隊說法）
 

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