39歲男被醫院宣告死亡...葬禮竟「突然坐起」！家屬怒控失職

▲醫院示意圖。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

中國河南一名39歲男子因和妻子吵架，一氣之下竟喝下農藥，家人趕緊將他送醫治療，隔天醫生告訴他們搶救無效，讓家人把遺體帶回家準備後事，沒想到男子竟在葬禮時突然坐了起來，事情曝光後，引起熱議。

綜合陸媒報導，河南焦作一名39歲男子和妻子吵架，一氣之下竟喝下農藥，被家人送往醫院治療，而男子父親表示，當天下午送到醫院搶救，隔天2個醫生就說男子不行了，要求家屬把遺體帶回，還給了個載遺體的車的電話號碼，男子父親還付了450元（約台幣1926元）運費把兒子載回家。

隨後家人開始為男子操辦後事，沒想到在葬禮當天，男子竟起死回生，突然在葬禮時坐了起來，家人趕緊將他送往其他醫院治療，目前男子幾乎已痊癒，什麼問題都沒有。

事後，男子家屬相當生氣，質疑醫院失職、耽誤搶救，「醫院連活人、死人都搞不清楚，還看什麼病」，事件曝光後也引起熱議，不少網友也開始譴責涉事醫院。

不過，院方表示，男子為重度有機磷農藥中毒，當下也進行了洗胃等搶救，但家屬不配合告知男子到底喝下多少農藥，醫生只能慢慢用阿托品解毒，用完後醫生表示需要轉院，但家屬不同意，且男子病情又加重，家屬主動要求放棄治療並簽署自動離院協議書後，自行離院。目前雙方各執一詞，詳細情況仍待進一步調查。

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