　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

39歲男被醫院宣告死亡...葬禮竟「突然坐起」！家屬怒控失職

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／unsplash）

▲醫院示意圖。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

中國河南一名39歲男子因和妻子吵架，一氣之下竟喝下農藥，家人趕緊將他送醫治療，隔天醫生告訴他們搶救無效，讓家人把遺體帶回家準備後事，沒想到男子竟在葬禮時突然坐了起來，事情曝光後，引起熱議。

綜合陸媒報導，河南焦作一名39歲男子和妻子吵架，一氣之下竟喝下農藥，被家人送往醫院治療，而男子父親表示，當天下午送到醫院搶救，隔天2個醫生就說男子不行了，要求家屬把遺體帶回，還給了個載遺體的車的電話號碼，男子父親還付了450元（約台幣1926元）運費把兒子載回家。

隨後家人開始為男子操辦後事，沒想到在葬禮當天，男子竟起死回生，突然在葬禮時坐了起來，家人趕緊將他送往其他醫院治療，目前男子幾乎已痊癒，什麼問題都沒有。

事後，男子家屬相當生氣，質疑醫院失職、耽誤搶救，「醫院連活人、死人都搞不清楚，還看什麼病」，事件曝光後也引起熱議，不少網友也開始譴責涉事醫院。

不過，院方表示，男子為重度有機磷農藥中毒，當下也進行了洗胃等搶救，但家屬不配合告知男子到底喝下多少農藥，醫生只能慢慢用阿托品解毒，用完後醫生表示需要轉院，但家屬不同意，且男子病情又加重，家屬主動要求放棄治療並簽署自動離院協議書後，自行離院。目前雙方各執一詞，詳細情況仍待進一步調查。

延伸閱讀
武漢學生睽違8個月返宿舍！見「寵物龜乾死陽台」剩骨骸...他含淚拾起收藏
2歲女童下體詭異流湯！竟是電池塞入陰道　醫生一挖嚇傻腐蝕了…
辣妹夢見「乳頭癢癢」！竟是鄰座狼解釦揉胸…脫絲襪窺裙底風光

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
F雪乳正妹直播「挖小穴」：天天高潮　他抽搐嬌喊慢到快最爽！
星光2歌手「戶頭窮到剩3000」　街頭賣藝被撒尿羞辱！絕望想
金與正消失45天！　南韓分析原因：雙十黨慶沒出現就代表出事了
連千毅「回歸直播」2萬人搶看　殺氣不見了！20分鐘後卻讓粉絲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

39歲男被醫院宣告死亡...葬禮竟「突然坐起」！家屬怒控失職

習近平高呼「全國為熱乾麵加油」　各地代表小吃紛紛現身獻祝福

北京服貿會閉幕！　衝刺5G新時代..打造「線上線下新服務」

陸「抗疫表彰大會」未提李文亮　網友湧入微博「我代表自己表彰你」

甜心女老師曬「戰艦級身材」　逆天反差網酸：好醜…高EQ回應電爆

澳「突擊式搜查」中國記者　陸外交部控：小孩子玩具也被扣押

中大衛星遙測三峽大壩　壩體未明顯變形「1/3個台灣面積耕地被淹」

2歲女童下體詭異流湯！「陰道發黑」竟是遭腐蝕…醫生一挖嚇傻

9/9台灣狗狗節！ 　阿里巴巴攜狗醫生協會關懷流浪犬

嚴推「光盤行動」！　京服貿會餐飲縮水...百道菜剩20種

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

瑞豐夜市惡霸犬解繫繩小便暴衝　無辜黑貴賓遭咬！上下顎斷裂亡

39歲男被醫院宣告死亡...葬禮竟「突然坐起」！家屬怒控失職

習近平高呼「全國為熱乾麵加油」　各地代表小吃紛紛現身獻祝福

北京服貿會閉幕！　衝刺5G新時代..打造「線上線下新服務」

陸「抗疫表彰大會」未提李文亮　網友湧入微博「我代表自己表彰你」

甜心女老師曬「戰艦級身材」　逆天反差網酸：好醜…高EQ回應電爆

澳「突擊式搜查」中國記者　陸外交部控：小孩子玩具也被扣押

中大衛星遙測三峽大壩　壩體未明顯變形「1/3個台灣面積耕地被淹」

2歲女童下體詭異流湯！「陰道發黑」竟是遭腐蝕…醫生一挖嚇傻

9/9台灣狗狗節！ 　阿里巴巴攜狗醫生協會關懷流浪犬

嚴推「光盤行動」！　京服貿會餐飲縮水...百道菜剩20種

萬元手機被偷「扒手苦求快拿回去」　失主一通電話結局神展開

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

39歲男被醫院宣告死亡...葬禮竟「突然坐起」！家屬怒控失職

太平洋強風吹送！奧勒岡州35處野火場狂燒　州長警告：死亡人數破紀錄

習近平高呼「全國為熱乾麵加油」　各地代表小吃紛紛現身獻祝福

Uber砸8億美元「全面更換電動車」！乘客多掏錢變贊助商

腸病毒發病後一週傳染力最強！　預防感染懶人包秒長知識

出道前當護理師！　阿爆退休後計劃曝光還想回診所

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

金曲31／朱海君痛失慈父「本想帶他走紅毯」　哽咽喊話：你一定要來

洋蔥！流浪汪吊牌藏「心碎故事」　染病又遭毆打...她跨7千公里收養

大陸熱門新聞

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

武漢弘芯遭控　中國晶片史上最大騙局

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

甜心女師戰艦級身材！逆天反差網酸：好醜

2歲女童陰道發黑遭腐蝕！醫生一挖嚇傻

男家中藏281條蛇　恐怖景象嚇人

白T男單穿內褲緊貼外牆！下秒20多樓墜下亡

22歲人網紅釣魚觸電慘死！600萬粉絲哭暈

「父親當孫女面性侵兒媳」！兒：我沒有爹了

中大衛星遙測三峽大壩：壩體未明顯變形

溫泉池玩跳水！他脖子咔擦慘死

退役士兵摟超正蘿莉　性別曝光網崩潰

天才少女13歲大專畢業　怨父母把她帶上錯的路

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

性侵女童腸流出⋯趙斗淳12月出獄

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面