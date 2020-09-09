丁允恭為官位「3度逼墮胎」　不戴套超渣對話曝！沒法讓他展神威

圖、文／鏡週刊

「妳和妳肚子裡的孩子，會成為我人生的阻礙，我打拚了幾十年才到這邊，要是有妳們，我人生就毀了，妳要看著我毀掉嗎？那妳和我的那些敵人不是差不多？」總統府發言人丁允恭的前女友Y女轉述，2015年4月她初次懷孕時，丁允恭要求她墮胎時說的話，是多麼的無情。

▲丁允恭（右）和前妻嚴婉玲（中）在2013年訂婚，時任高雄市長陳菊（左）也到場見證。（圖／鏡週刊提供，下同）



Y女說，丁允恭與她發生性行為時不愛戴保險套，推說戴套沒法讓他展現神威，甚至曾要求她做子宮避孕器手術配合其喜好，但她害怕所以靠吃事後藥避孕，交往2年多，她共懷孕3次。

Y女記得第1次發現生理期沒來可能懷孕時，曾傳訊給丁：「話說，生理期一直沒有來耶！」丁反問她：「妳之前有不準時嗎？」她回：「有，但是沒有這麼晚耶！」丁要Y女去看醫生時竟還質疑：「妳真的有每天吃（避孕）藥嗎？」令她傻眼。

Y女還說，2016年下半年，丁允恭也是以對其仕途有利為由，要她到台北跑黨政新聞，她當時才會1個人北上工作。



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