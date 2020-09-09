昔挖台積電接班人當CEO！　武漢弘芯停工「中國晶片史上最大騙局」

▲武漢弘芯遭指控為中國晶片史上最大騙局。（圖／鏡週刊提供）

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武漢弘芯近日傳出停工消息，當地主管機關指出，武漢弘芯因為資金鏈問題，項目暫停了，中國媒體據此指控，武漢弘芯為中國晶片史上最大騙局。

中國武漢弘芯半導體原本計畫投資1,280億元人民幣（約新台幣5,495億元），並找來台積電前資深副總經理蔣尚義擔任執行長，近日卻傳出停工消息，中國媒體甚至指控為中國晶片史上最大騙局。

武漢弘芯原本計畫主攻14奈米製程，一年後並計畫直攻7奈米，產能並將達到每月7萬片，該公司並宣稱拿到全中國唯一的光刻機，消息傳出後震驚業界，因為目前只有台積電和三星可以量產7奈米製程。

去年中，武漢弘芯先是邀請蔣尚義擔任執行長，由於蔣曾是台積電創辦人張忠謀欽定的3名接班候選人之一，在台積電內部地位崇高，接著武漢弘芯又打著蔣尚義的招牌，高薪挖走數十名台積電員工，武漢弘芯的動態，因此引起國際媒體大篇幅報導。

不過，今年7月30日，武漢官方發布的《上半年東西湖區投資建設領域經濟運行分析》中明確提及，武漢弘芯半導體項目「存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險」。儘管上述檔案也被火速刪除，武漢東西湖區8月28日時表示，武漢弘芯因為資金鏈問題，項目暫停了。

報導指稱，武漢弘芯的光刻機已經遭到銀行抵押，貸款5.8億元，工廠並已停工，原本計畫進攻先進製程的雄心壯志，目前看來即將變成過眼雲煙，中國發展半導體製造的企圖心，再逢挫折。



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