柯文哲民調墊底！潘孟安連2年奪冠　侯友宜和鄭文燦2、3名

▲潘孟安、侯友宜、鄭文燦、柯文哲。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

2020縣市首長施政滿意度最新民調出爐，前三名分別是屏東縣長潘孟安、新北市長侯友宜以及桃園市長鄭文燦，最後一名則是台北市長柯文哲。

《天下雜誌》8日公布最新民調，相較於去年民調，潘孟安連2年奪冠，侯友宜從第7名躍升第2名，鄭文燦從第4名小幅爬升至第3名，新竹市長林智堅從第6名上升至第4名，連江縣長劉增應從第2名退步至第5名，花蓮縣長徐榛蔚從第3名退步至第6名。

台南市長黃偉哲進步最多，從第14名躍升至第7名，相較於當初以全國縣市長得票率最低38%當選，顯見上任2年的努力獲民眾肯定。嘉義市長黃敏惠以第8名成績和去年持平，嘉義縣長翁章梁從第10名小幅前進至第9名，台東縣長饒慶鈴則從第5名滑坡至第10名。

基隆市長林右昌從第9名下滑至第11名，宜蘭縣長林姿妙從第17名上升至第12名，澎湖縣長賴峰偉從第15名微福上升至第13名，南投縣長林明溱從第12名退步至第14名，金門縣長楊鎮浯從第11名下跌至第15名，雲林縣長張麗善從第13名跌落至第16名，苗栗縣長徐耀昌從第18名前進至第17名。

台中市長盧秀燕去年是最後一名，今年上升至第18名，彰化縣長王惠美一樣是倒數第3名，新竹縣長楊文科從第16名退步至倒數第2名，而台北市長柯文哲從倒數第2名下跌至最後一名。

該民調由天下雜誌群調查中心執行，委請台灣大學政治學系教授張佑宗擔任顧問，於2020年7月7日至8月16日期間，針對居住在台閩地區年滿20歲以上之居民進行分層隨機抽樣電話調查，總成功樣本數為14415位，在符合各縣市人口數的代表性原則下，各縣市完訪樣本數量從550至1001個不等。信心水準在95%，各縣市的抽樣誤差為正負3.1至4.18個百分點（連江縣訪問158人，抽樣誤差為正負7.8個百分點）。