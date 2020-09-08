徵「碩博士軟體工程師」薪資開24K！他看傻刷新三觀　老鳥曝背後真相

▲原PO看到待遇傻眼發文。（圖／翻攝自Dcard）



記者崔子柔／綜合報導

一名男網友近日在求職APP上找工作，看到有公司在徵學歷碩士、博士的軟體工程師，但月薪開2萬4000元，讓他傻眼說這薪水也太敢開了吧，「刷新我的三觀」。但有人就在留言指出，公司只是依規定公開開缺，但其實是要找自己人，等人進去後再調薪到正常數字。

原PO 6日在Dcard工作板發文，貼出在求職APP上看見的軟體工程師職缺，條件要求學歷碩士、博士，工作待遇則開出月薪2萬4000元至2萬5000元。

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文章一出就引出大票網友回應，「很多工作都要求博碩士然後給基本薪資，大學畢業的我不知道應該怎麼辦」、「然後還會有一堆人幫資方講話，嗆人憑什麼拿三萬」、「RMB的話可以接受，不然這價錢野雞大學都不會來」、「我樓下搖飲料的妹妹都有32（K）了欸」、「之前看過需要『英、日、韓文皆流利』（附註有考試檢定的級數及分數要求）薪水開21還23K，如果各語言都流利 還會留在你那間小廟嗎」、「就算是0經驗，要求學歷碩博士以上還開這個薪水真的太侮辱人了吧」。

▲▼網友湧入回應。（圖／翻攝自Dcard）



但也有網友指出可能的情形，「年輕人太多喔，沒見過世面，公司就是依規定要公開開缺，但其實是要找自己人，根本懶得去假裝面試其他人浪費時間，等自己人進去後再調薪到正常數字就好」、「有些是網頁上打底薪，進去後還會加其他獎金，對工作有興趣直接面試比較準」。

根據勞動部公布的107年7月「職類別薪資調查報告」，軟體開發及程式設計師平均收入為8萬799元，從薪資級距來看，軟體工程師在台灣就業市場屬高薪職業，即使是新鮮人，入門級的薪資學士在4萬元左右，碩士可以拉高到4萬5000元，隨著年資逐年增長，薪資會大幅提高。

▼網友湧入回應。（圖／翻攝自Dcard）

