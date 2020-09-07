人行道擺「跨欄」大路霸！店家佔好佔滿...網謔「500障礙賽」

▲中壢道路人行道遭人設類似跨欄的路障。（圖／翻攝臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

記者楊熾興／桃園報導

有民眾在社群網站貼文，在桃園中壢道路標線型人行道遭人擺放障礙物，嚴重妨礙人車通行的路霸行徑，並戲稱「五百公尺跨欄障礙賽 比賽即將開始要報名者，請在下方留言！」，對此，警方表示，已製單舉發並責令改善。

▲跨欄的路障影響人車。（圖／翻攝臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」）

網友則留言回應，「超級大路障，誰這麼不要臉放的？」「騎樓也要佔這個綠綠路也要佔~~真的好無恥」「綠色是人行道嗎？店家私自占用真的很不應該」「檢舉魔人在那，為什麼不檢舉？

▲經警方開單後已將路障排除。（圖／中壢警分局提供）

民眾在臉書「桃園人桃園事.生活.分享.靠北.討論區」貼文說，在中壢區元化路與中美路口旁人行道出現，2個猶如跨欄的障物擺設路面影響人車，所以戲稱「五百公尺跨欄障礙賽 比賽即將開始要報名者，請在下方留言！」，並引來網友幾乎一面倒的留言抨擊。

對此，轄區中壢警分局表示，已依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款（處罰新臺幣1000-2400元）製單舉發，並責令立即改善在案。警方呼籲，勿因貪圖一時方便而擺放障礙物占用道路，影響交通安全。

►男女老少皆適用、解決肌膚所有問題