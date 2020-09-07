「被罵也是正常！」　陳其邁兩度讚館長「俠骨柔情」：好像在表白

▲陳其邁今連續稱讚館長兩次「是俠骨柔情的人」。（資料圖／翻攝自YouTube、記者林敬旻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「館長」陳之漢日前中槍住院後，期間不少政治人物前往探望，而今（7日）上午他在臉書發文表示，回想手術結束第一通電話竟是自己2018年罵最兇的高雄市長陳其邁打來，讓他感到羞愧又感動。對此，陳其邁稍早接受訪問時，笑說「被罵也是很正常」，更連稱兩次館長是「俠骨柔情」的人，希望對方早日康復。

陳其邁表示，館長是俠骨柔情啊，其實外表看起來很粗獷，但是內心其實還是蠻細膩的，館長遭槍擊三槍後，他認為「動機沒有那麼單純」。

陳其邁說到，「這幾年，其實我還蠻喜歡他的」，館長講話雖然有時候那種「扯幹撂譙」，但是館長的立場，對台灣、國家的立場很堅定，「我蠻佩服這種俠骨柔情的勇士」，目前只希望館長趕快好起來，所以就打了電話給對方。

陳其邁透露，因為過去在長庚醫院服務，稍微打了通電話關心館長，看對方狀況如何，也是因為蠻佩服館長關心社會公益的事情，才會打電話關心。陳其邁說「（通話內容）沒什麼，就關心這樣，很單純，我也忘了跟他講什麼，就是關心。」

館長因2018年曾把陳其邁罵得很兇，手術結束第一通電話卻是陳其邁打來的，讓他感到羞愧又感動。記者問到是否有話要對館長說，陳其邁笑回「沒有啦，我這被罵也是很正常，不會啦，就是希望他能早日康復，這個好像有點在電視機前表白，這個我不太內行。」