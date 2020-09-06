前槍擊要犯張錫銘...申請假釋再度失敗！累計已被駁回12次

▲張錫銘假釋被駁回。（圖／東森新聞）



文／中央社

前槍擊要犯張錫銘因案服刑中，他不滿去年7月提報假釋遭駁興訟，請求台北高等行政法院命法務部作成准予假釋的行政處分。法院審酌假釋新制施行，裁定移送台北地院行政庭審理。

矯正署官員指出，張錫銘目前仍在台南監獄服刑，提報假釋部分，今年6月是他第12次提報遭駁回，下次（第13次）為10月可以提報。

犯下中興電台主持人及台南當舖老闆綁架等案的張錫銘，遭台灣高等法院台南分院判處無期徒刑，案經最高法院駁回上訴而定讞，民國96年進入法務部矯正署台南監獄服刑。

台北高等行政法院裁定指出，台南監獄於108年7月依職權提報張錫銘假釋案，經監獄假釋審查委員會審慎評估後，以「本件受刑人有傷害前科，復犯本案共同殺人、擄人勒贖及槍砲等罪，侵害他人生命和財產法益，嚴重危害社會治安，需嚴評其假釋，爰有再行考核之必要」為主要理由，決議未通過假釋。假釋審查委員會決議經法務部核復准予照辦。

張錫銘不服提起訴願，經行政院駁回後，向台北高等行政法院提起行政訴訟，聲明請求原處分撤銷，法務部應對他的假釋陳報，作成准予假釋的行政處分。

合議庭審理後認為，張錫銘因假釋案遭駁回，而以法務部為被告，提起行政訴訟，案件於108年12月19日繫屬於台北高等行政法院，於今年7月15日監獄行刑法施行後尚未終結，考量法務部所在地，日前裁定案件移送台北地方法院行政訴訟庭審理。

法務部官員指出，「監獄行刑法」今年1月15日修正公布，修正相關子法「受刑人假釋實施辦法」並於7月15日施行，新法規定，受刑人若假釋遭駁回打行政訴訟，改由地院受理裁判費僅新台幣1000元，將使訴訟程序更迅速便捷之外，也考量受刑人在監較沒錢，給予裁判費一半優惠（一般民眾裁判費2000元）。