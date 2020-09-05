獨老中秋餐會疫情暫緩　幼兒園攜手世華捐款五萬關懷禮

▲華山基金會中秋活動邀請獨老走出戶外與小朋友互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中秋佳節將至，家家戶戶歡慶之際，社會上仍有許多弱勢孤老，等待著大家關心。華山基金會發起「愛老人 中秋亮起來」公益行動。3日在嘉義市愛兒堡幼兒園辦理「大手牽小手 送愛暖老心」活動，由獨居長輩與幼兒園小朋友互動，世界華人工商婦女企管協會嘉義分會也出錢出力一同響應。

▲小朋友與獨居長輩互動 DIY做黏土月餅。（圖／記者翁伊森翻攝）

未婚獨居嘉義市77歲的賴阿公，無人陪伴關懷，年節均獨自一人過節，因脊椎骨刺而造成長期疼痛不適影響行動，長期疾病纏身，常情緒低落借酒澆愁，華山基金會介入服務已約近2年，提供關懷訪視、物資協助等服務。在華山基金會協助之下，阿公今天也親自出席來參與。

活動開場，小朋友展現活力，用歌舞來歡迎現場來賓及長輩，一起DIY黏土月餅來提前歡慶中秋，並致贈象徵滿滿愛心的巨型紅包袋給華山基金會，讓長輩感受到社會的溫暖及過節的氣氛。

世界華人工商婦女企管協會嘉義分會也一同響應，在創會長蔡佳靜號召下，捐贈5萬元來協助活動。創會長蔡佳靜同時也是愛兒堡幼兒園園長，園方長期以來致力於公益，每年都會響應華山基金會的愛心紅包袋，今年用實際互動讓小朋友體驗敬老的觀念及意義。

創會長蔡佳靜表示：「透過幼兒教育，讓幼兒知道社會需要關注的老寶貝，透過世華的姊妹與愛兒堡小朋友的發心，一起為社會做公益，號召大家和世華與愛兒堡一起來愛老人」。

華山基金會服務嘉義地區1350名三失(失能、失智、失依)長輩，盼結合各界力量發揮愛心，支持華山常年至長輩家中提供關懷訪視、身體照顧、陪同就醫、年節關懷等服務。原定9月16日要辦理的才藝餐會也因為防疫及長輩安全健康狀況為優先考量，也不得不暫緩辦理，來因應隨時在變化的疫情。但服務仍持續，在中秋前夕親自將關懷禮送給每一位服務的長輩，讓他們感受到大家的關心。

距離中秋僅剩不到一個月，目前嘉義區關懷禮僅募集6成，邀請各界善心人士一同認助中秋關懷禮(一份350元) 或認助計畫(每日40元)，持續支持老人服務，讓愛永續。愛心專線：(05)283-1003楊先生，劃撥帳號：31545786戶名:華山基金會；歡迎索取信用卡授權書或諮詢其他捐款方式。