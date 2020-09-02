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媽媽目擊女兒車禍重傷　衝上前「1舉動」讓她超鼻酸：這就是母愛

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▲▼路過車禍，竟是女兒趴地，這舉動催淚。（圖／翻攝自賴清美臉書）

▲媽媽目擊女兒車禍重傷，衝上前「1舉動」讓她看了超鼻酸。（圖／翻攝自賴清美臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化縣和美鎮2日上午發生一起機車車禍，23歲葉姓女騎士行經十字路口時，意外與一輛雙載騎士發生擦撞，當場重摔在地表情痛苦。一名婦人騎車經過事故現場時，發現傷者竟然是自己的女兒，不顧烈日趴在地上不停呼喊葉女名字，希望葉女撐下去、千萬別睡著，畫面讓人看了相當不捨。

事件發生在2日上午7時30分許，葉女騎車行經和美鎮彰新路一處路口時，突然有一對雙載老夫妻從巷口駛出，她反應不及與老夫妻發生擦撞，連人帶車翻滾數圈後倒臥在地，表情痛苦躺在地上一動也不動，老夫妻則有身體、四肢多處擦挫傷。

事故發生後，葉女的母親剛好騎車經過，發現車禍的傷者竟然是自己女兒，立即停下車奔上前安撫愛女，不顧烈日趴地上不斷呼喊葉女名字，希望葉女打起精神、千萬別睡著。

縣議員賴清美當時也恰好經過現場，她表示「母愛真偉大，她看到女兒車禍躺在路中央，一動也不動，偉大的媽媽來到現場，除了一直跟女兒講話不讓她昏迷外，也用身體保護她，希望她趕快醒過來，看了很鼻酸。」

警消獲報趕到現場後，馬上將葉女、老夫妻等3人送醫，醫院檢查後發現，葉女除了臉部、四肢多處擦挫傷外，還有腦震盪，有嘔吐等情況。和美警分局表示，葉女與雙載夫妻均無酒駕情況，事故發生路口為閃紅燈、閃黃燈號誌，因此肇事原因有待進一步釐清。

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