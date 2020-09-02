她PO被性騷擾經驗！2男肉搜嗆「醜又身材差」：整串台女

▲張女因在論壇上留言分享自己遇到色狼經過，竟遭到2名男網友肉搜辱罵 。（圖／翻攝免費圖庫pixabay）

圖、文／CTWANT

張姓女網友日前在Dcard論壇中「變態公車郎」文章的留言，提及自身遇到色狼的經驗，結果竟遭蘇姓、朱姓男網友看到留言辱罵，「誰知道你的腿是正還是醜？搞不好他（變態）是看妳太醜。」、「他是看妳醜才一直盯著你看。」蘇男、朱男甚至肉搜張女臉書帳號，張女不堪遭到辱罵、騷擾，憤而到警局提告，台北地檢依《公然侮辱罪》起訴蘇男、朱男。

起訴書指出，去年8月1日，張女在Dcard論壇心情版文章「呼籲各位女性有變態在X號公車出沒」一文下方留言，表示自己也有遭到騷擾的經驗，豈料，蘇男發現張女留言後，竟肉搜張女臉書上照片，並留言「搞不好他是看妳腿太醜。」、「喔妳的照我看了，蠻醜的阿。」、「妳這種台女的素質才是真的差，身材這麼爛以為美。」

沒想到，翌日凌晨朱男也見到張女留言，接續留言砲轟「真的挺醜而不自知。」、「確實難看。」、「笑死，自助餐真好吃，媽的整串台女。」張女不堪自己遭騷擾、辱罵，憤而到警局提出告訴，最後台北地檢依《公然侮辱罪》起訴蘇男、朱男。

延伸閱讀

▸ 香港女星全裸陪睡富豪、公海交纏激戰 淫亂片遭「有福同享」她崩潰悶出病

▸ 千金耍浪漫2／Sandy工作成績亮眼 爭議事件卻頻出

▸ 19歲男「寶貝長出鴿子蛋」還狂噴濃汁 切一邊保命「致病關鍵」曝