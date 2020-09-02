板橋毒蟲暗夜攜槍躲飯店　拒捕撞警遭破窗...車上「百寶袋」曝光

▲警方把轎車車窗擊破，朝內噴辣椒水後成功制伏鐘男。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區2日凌晨3時許，一名涉及槍砲、毒品案件的男子出沒在縣民大道一家飯店附近，警方掌握其行蹤後，會同轄區警力包抄男子轎車。男子發現後拒捕企圖逃逸，警員見狀打破駕駛座車窗、朝內噴辣椒水成功將男子制服。經搜車後，在他背包找到一把改造手槍、4顆子彈、海洛因及安非他命，全案將依槍砲、毒品罪嫌進行偵辦。

板橋警方接獲情資，指出鐘姓男子（34歲）涉及槍毒案件，於是派員長時間跟監掌握鐘男行蹤，在2日凌晨3時許發現他準備離開縣民大道一段一家飯店時，趕緊利用偵防車擋住他的去路，前來支援的派出所警車也在旁協助包抄，鐘男發現去路被擋，立即踩油門企圖逃逸，警員見狀立即破窗並對他噴辣椒水，成功把他拖下車制服上銬。

▲警方在鐘男背包內找到鈔票、毒品及槍枝。（圖／記者游宗樺攝）

警方在現場搜車後，在鐘男背包內找到改造槍枝及瓦斯辣椒槍各1把、子彈4發，還在包包內側發現海洛因、安非他命各1包及1個吸食器，隨身包包儼然是裝滿違禁品的「百寶袋」。警方另外在其車上找到一捆鈔票，懷疑鐘男是在進行販毒生意，全案將依槍砲彈藥管制條例、毒品罪嫌進行偵辦，並持續追查槍枝及毒品來源。

▲大批警力將犯嫌車輛包圍。（圖／記者游宗樺攝）