　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女兒玩具穿性感內衣與吊襪帶　地方爸爸崩潰了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

主打時尚與驚喜的娃娃，讓英國爸爸崩潰投訴。（翻攝自玩具反斗城）

圖文／鏡週刊

在大型連鎖超市買了知名時尚美髮換裝娃娃給女兒，回家拆開一看，爸爸被娃娃「穿著」的貼身衣物氣到投訴，店家為平息眾怒只好下架該商品。

住在英國威爾斯南部的35歲父親亞當（Adam Weaver）為了慶祝暑假結束，在特易購（Tesco）賣場花了英鎊23元（約新台幣900元）買了深受孩童喜愛的「Na！Na！Na！砰砰驚喜毛球娃娃」給7歲愛女，沒想到當女兒拆開包裝，玩具商在娃娃身上施展的小巧思讓他很不開心。

這名宣稱自己平常很淡定的父親表示，在看到娃娃「裸體」時感到震驚，因為娃娃身體上畫著粉紅色巴斯克內衣，蕾絲延伸至大腿根部，吊帶夾著白色膝上絲襪，搭配白色蕾絲內褲。爸爸認為：「它比較像是成人娃娃，不像是給小女孩的玩具。」

自認淡定的爸爸看到娃娃「內衣」，忍住內心激動偷走女兒玩具，再向賣場抗議。（翻攝自《Deadline News》）

7歲的小女孩單純地認為娃娃衣服很漂亮，但尷尬的老爸立刻買了其他玩具分散女兒注意力，再趁機將娃娃拿走。亞當為自己的行為解釋：「老實說我覺得那天殺的噁心」「我不希望她認為那樣的衣服是正常的，可以每天穿。」

「不恰當的色情娃娃」和「反應過度的爸爸」爭議迅速在網路上發酵，通路商特易購選擇立刻將該款玩具下架並致歉，玩具製作商MGA Entertainment則未有回應。

這款「Na！Na！Na！砰砰驚喜毛球娃娃」不只受兒童與青少年喜歡，也吸引不少成年人收藏。玩具外觀看不出裡面是哪款娃娃，從需要吹氣並捏爆充氣包裝，讓裡面裝的可愛亮片四散開始就充滿驚喜。再拉開類似零錢包的絨毛動物才能取出裡面「裸體」的人形娃娃，之後可以為娃娃穿上衣服和配件，畫在每款娃娃身上的「內衣」因角色設定而不同，台灣的玩具反斗城等通路也買得到。


更多鏡週刊報導
噁男車站推倒嫩妹企圖性侵！　遭路人喝止逃逸1天被捕
美魔女房東「無罩激凸」收租　鮮肉房客吃不消求救
婚宴500賓客齊收新娘「鹹濕片」　摔角世界冠軍怒悔婚

►DIOR化妝包搭配經典保養、爆款彩妝，買到賺到

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1.2億一注獨得！獎落台中市
快訊／雲林住宅暗夜惡火　1女倒臥房身亡
高雄少女戴項圈遭囚禁！破案關鍵是「備用手機」
正妹網紅遭行刑式割喉慘死！血洗夾娃娃機店　前陸男友2年後償命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波特蘭示威者替市長慶生…破窗縱火扔進住宅　警宣布升級暴動

女兒玩具穿性感內衣與吊襪帶　地方爸爸崩潰了

紗窗懸掛「不明巨蜥」　找警圍捕…竟從四樓陽台一躍而下！

耶魯大學課程內容保密避觸法　教授要求中國學生修課前要三思

華郵：蓬佩奧「史上最爛國務卿」　美國遭孤立！對歐關係達冰點

俄官員：英美終於承認急推疫苗做法正確　近期第二種疫苗將問世

澳籍華裔主播遭中國扣留　澳媒：遭監視居住「禁止見律師」

提前佈署！北韓派「研發核武」高官視察災區　下田拾穗施肥超親民

新人刊結婚啟事狂曬恩愛　她看了才驚覺「慘遭劈腿」騙3年！

不止TikTok和微信！　白宮貿易顧問：將鎖定更多中國應用程式

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

波特蘭示威者替市長慶生…破窗縱火扔進住宅　警宣布升級暴動

女兒玩具穿性感內衣與吊襪帶　地方爸爸崩潰了

紗窗懸掛「不明巨蜥」　找警圍捕…竟從四樓陽台一躍而下！

耶魯大學課程內容保密避觸法　教授要求中國學生修課前要三思

華郵：蓬佩奧「史上最爛國務卿」　美國遭孤立！對歐關係達冰點

俄官員：英美終於承認急推疫苗做法正確　近期第二種疫苗將問世

澳籍華裔主播遭中國扣留　澳媒：遭監視居住「禁止見律師」

提前佈署！北韓派「研發核武」高官視察災區　下田拾穗施肥超親民

新人刊結婚啟事狂曬恩愛　她看了才驚覺「慘遭劈腿」騙3年！

不止TikTok和微信！　白宮貿易顧問：將鎖定更多中國應用程式

擔任奧斯卡評審…章子怡認證Angelababy「演技真摯自然」酸民慌了

彰化國小師「護航」略誘少女共犯！嗆告網友　校方給回應

FB曬前捷克總統照片！陳菊：民主自由的道路上台捷是永遠的盟友

蔡尚樺入圍金鐘爆哭「曾國城超淡定回應」　主播→主持大轉變：謝謝城哥

大樂透頭獎1.2億一注獨得！獎落台中市　貳獎2注各得74萬

波特蘭示威者替市長慶生…破窗縱火扔進住宅　警宣布升級暴動

代課老師PTT護航王男　「略誘罪」移送網友洗板：出來玩啊

160國禁瘦肉精 蔣萬安：當年69:67通過Codex標準...爭議極大

人妻買房「3年存300萬」！有存款不先還房貸　超神投資法被讚爆

中職／蔣智賢猛打賞MVP富邦14比2樂天　與統一並列龍頭

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

國際熱門新聞

他迎娶千金！500賓客突收新娘鹹濕片

布拉格區長要求「小丑」王毅致歉

各外媒搶報「風箏纏女童」網友驚呼

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

她睡醒喉嚨拉出「一條122cm」　 醫生嚇壞

德議員籲EU立場一致　避捷克遭報復

幽浮入侵！北極圈「大爆炸」誕出深50公尺天坑

過馬路太慢　男遭司機開8槍射殺

5歲童躲風箏下　遭「風箏線吃腿」吹上高空摔地慘死

印尼發現新冠病毒變種　感染力10倍

20歲小爸玩槍走火　9個月女兒爆頭亡

川普民調超車　義烏指數預測逆轉

好心男收養浪犬　害母被咬脖慘死

重獲寵幸！泰廢妃與國王相聚畫面曝光

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女案　全台出動200警力

快訊／高雄少女找到了

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面