女兒玩具穿性感內衣與吊襪帶　地方爸爸崩潰了

圖文／鏡週刊

在大型連鎖超市買了知名時尚美髮換裝娃娃給女兒，回家拆開一看，爸爸被娃娃「穿著」的貼身衣物氣到投訴，店家為平息眾怒只好下架該商品。

住在英國威爾斯南部的35歲父親亞當（Adam Weaver）為了慶祝暑假結束，在特易購（Tesco）賣場花了英鎊23元（約新台幣900元）買了深受孩童喜愛的「Na！Na！Na！砰砰驚喜毛球娃娃」給7歲愛女，沒想到當女兒拆開包裝，玩具商在娃娃身上施展的小巧思讓他很不開心。

這名宣稱自己平常很淡定的父親表示，在看到娃娃「裸體」時感到震驚，因為娃娃身體上畫著粉紅色巴斯克內衣，蕾絲延伸至大腿根部，吊帶夾著白色膝上絲襪，搭配白色蕾絲內褲。爸爸認為：「它比較像是成人娃娃，不像是給小女孩的玩具。」

7歲的小女孩單純地認為娃娃衣服很漂亮，但尷尬的老爸立刻買了其他玩具分散女兒注意力，再趁機將娃娃拿走。亞當為自己的行為解釋：「老實說我覺得那天殺的噁心」「我不希望她認為那樣的衣服是正常的，可以每天穿。」

「不恰當的色情娃娃」和「反應過度的爸爸」爭議迅速在網路上發酵，通路商特易購選擇立刻將該款玩具下架並致歉，玩具製作商MGA Entertainment則未有回應。

這款「Na！Na！Na！砰砰驚喜毛球娃娃」不只受兒童與青少年喜歡，也吸引不少成年人收藏。玩具外觀看不出裡面是哪款娃娃，從需要吹氣並捏爆充氣包裝，讓裡面裝的可愛亮片四散開始就充滿驚喜。再拉開類似零錢包的絨毛動物才能取出裡面「裸體」的人形娃娃，之後可以為娃娃穿上衣服和配件，畫在每款娃娃身上的「內衣」因角色設定而不同，台灣的玩具反斗城等通路也買得到。



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