女神卡卡Cos 霹靂布袋戲？　VMA 造型撞衫霹靂英雄

▲Lady Gaga造型撞衫霹靂布袋戲，引發網友熱議。（圖／擷取自布雷蕭臉書，下同）



生活中心／綜合報導

百變天后女神卡卡(Lady Gaga)在受到疫情影響而改以遠端線上直播登場的2020 MTV音樂錄影帶大獎（VMA）上，回歸昔日的瘋癲風格之外，在典禮期間連換九套造型，每套造型也都搭配不同的口罩或面罩，提醒粉絲們別忘了日常防疫。沒想到，被眼尖的網友發現，女神卡卡與霹靂布袋戲的英雄撞衫啦！

在臉書上擁有近30萬粉絲的時尚部落客Mr. 布雷蕭，專門介紹最新最美的時尚流行，日昨發文指出，Lady Gaga在2020 MTV音樂錄影帶大獎（VMA）的穿銀色大衣，戴上特製口罩，從奢華風格轉為戲劇化的外星造型。Mr. 布雷蕭認為「這個造型完全可以出現在霹靂布袋戲 無違和感啦！你們覺得像哪個角色…」

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這則貼文引發粉絲熱議，網友紛紛留言，「造型師一定布袋戲迷」、「布袋戲無誤」、「快來看啊！！！女神卡卡Cos天者」、「一定是從布袋戲那的靈感」、「一定是copy霹靂」、「她參考布袋戲的吧？」、「死國的天者吧！根本一樣」、「舊偶 邪神有換新偶了哈」、「果然霹靂啊！」、「我剛真的以為我跑錯版」。

同時，有粉絲留言直接點出就是霹靂布袋戲中的「天者」一角，留言串中釣出了正牌《霹靂布袋戲》粉專小編，更是幽默說「女神卡卡及她的造型師真的不是我們的粉絲嗎」，搭配天者的照片，果然相似度高達百分百。

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